ワールドカップでARD解説を務める元ドイツ代表が、ドイツ代表監督の意外な候補を提示した。シュヴァインシュタイガーは、恩師ルイ・ファン・ハールを指名した。
Getty Images
翻訳者：
FCバイエルン・ミュンヘンの元コーチがドイツ代表監督に？ バスティアン・シュヴァインシュタイガーがユルゲン・クロップの代役として注目すべき候補を提案。
「ルイ・ファン・ハールが健康面で十分なエネルギーを持っているなら、はい、100％そうだと思います。彼もぴったりでしょう。彼は新しいものを築き上げることができ、しっかりとした体制を整えられる人物ですから」と、41歳の彼は自身の提案について説明した。
シュヴァインシュタイガーはバイエルンで2009～2011年に共に過ごし、リーグ・カップのダブルなど複数タイトルを獲得した。
それ以前にはアヤックス、バルセロナ、AZアルクマールを率い、ミュンヘンでの2年間を経てオランダ代表（2期）とマンチェスター・ユナイテッドの監督を務めた。
- Getty
ルイ・ファン・ハール率いるオランダ代表は、2014年ワールドカップで準決勝に進出した
シュヴァインシュタイガーは、ファン・ハールがドイツサッカー連盟（DFB）の監督として有力だと語る。彼は「クロップが就任しなければ、ファン・ハールが最有力だ。彼はオランダ代表を常に高いレベルに導いてきた」と述べた。
ファン・ハールは2014年大会でオランダを準決勝へ導いたがPK戦でアルゼンチンに敗れ、2022年大会でも準々決勝で再びアルゼンチンにPK戦で敗れている。
彼がドイツ代表監督に就任すれば、DFB（ドイツサッカー連盟）にとって初の外国人監督となる。これまで代表監督は常にドイツ人だった。
- Getty Images
ユルゲン・クロップ氏がドイツ代表の新監督に就任する見通しだ
現時点では、この状況がすぐ変わる見込みはない。2026年W杯16強でパラグアイに敗れ、ナーゲルスマンが辞任。その後任としてクロップがドイツ代表を率いる方向で最終調整が進んでいる。
ドルトムントやリヴァプールを率いた経験を持つ同氏との交渉は最終段階に入った。DFB関係者がSIDに明かした。
正式発表は来週初めの予定で、新体制での初戦は9月24日アムステルダムでのネーションズリーグ・オランダ戦となる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。