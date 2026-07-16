「ルイ・ファン・ハールが健康面で十分なエネルギーを持っているなら、はい、100％そうだと思います。彼もぴったりでしょう。彼は新しいものを築き上げることができ、しっかりとした体制を整えられる人物ですから」と、41歳の彼は自身の提案について説明した。

シュヴァインシュタイガーはバイエルンで2009～2011年に共に過ごし、リーグ・カップのダブルなど複数タイトルを獲得した。

それ以前にはアヤックス、バルセロナ、AZアルクマールを率い、ミュンヘンでの2年間を経てオランダ代表（2期）とマンチェスター・ユナイテッドの監督を務めた。