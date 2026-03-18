FCバイエルン・ミュンヘンにサプライズ！2人の有望株がアタランタ・ベルガモ戦でプロデビューを果たす

左サイドで18歳の選手がボールを奪い、すぐにハリー・ケインへパスを通した。ルイス・ディアスを経由してボールは最終的にレナート・カールのもとへ。カールはアタランタのGKマルコ・スポルティエッロを前にフリーとなり、冷静にゴールを決めた。

パヴィッチがドイツの最多優勝クラブでプロデビューを果たすまでには、さらに約20分を要した。72分、ベルガモ戦で初めてヴィンセント・コンパニー監督のメンバー入りを果たした16歳の有望なセンターバックが、ヨシップ・スタニシッチに代わってピッチに立った。