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FCバイエルン・ミュンヘンにサプライズ！2人の有望株がアタランタ・ベルガモ戦でプロデビューを果たす

FCバイエルン・ミュンヘンは、チャンピオンズリーグのラウンド16第2戦、アタランタ・ベルガモ戦で、デニズ・オフリとフィリップ・パヴィッチという2人の若手選手がプロデビューを果たした。

イタリア戦では、オフリーは56分にMFアレクサンダル・パブロヴィッチと交代でピッチに入り、その直後に3-0となるゴールのきっかけを作った。

  • 左サイドで18歳の選手がボールを奪い、すぐにハリー・ケインへパスを通した。ルイス・ディアスを経由してボールは最終的にレナート・カールのもとへ。カールはアタランタのGKマルコ・スポルティエッロを前にフリーとなり、冷静にゴールを決めた。

    パヴィッチがドイツの最多優勝クラブでプロデビューを果たすまでには、さらに約20分を要した。72分、ベルガモ戦で初めてヴィンセント・コンパニー監督のメンバー入りを果たした16歳の有望なセンターバックが、ヨシップ・スタニシッチに代わってピッチに立った。

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  • プレスコットもメンバー入りしたが、ウルビックは出場可能だ

    さらに、ヴィンセント・マヌバもCLの登録メンバーに含まれていた。数週間前には、マイコン・カルドソがボルシア・メンヒェングラートバッハとのブンデスリーガ戦で、プロデビューを果たしている。 

    パヴィッチは2019年にSVヴァルトペルラッハからドイツ最多優勝クラブのユースチームに移籍し、今シーズンはバイエルンのU-17でプレーした。また、UEFAユースリーグでも1試合に出場している。

    レナード・プレスコットもまた、ミュンヘンのメンバーに名を連ねた16歳の選手であり、ここ数日、スタメン入りが噂されていた。しかし、GKのヨナス・ウルビッグがベルガモでの第1戦での脳震盪から間に合うように回復したため、彼はメンバー登録にとどまった。

  • FCバイエルン・ミュンヘン、試合日程：FCBの今後の試合

    日付時間試合
    3月21日（土）15時30分FCバイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ）
    4月4日（土）15時30分SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
    4月11日（土）18時30分FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
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