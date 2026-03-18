FCバイエルン・ミュンヘンにとって痛手となるニュース：冬の移籍選手が数週間の離脱

セネガル出身のこのミッドフィールダーは有望な若手選手として注目されており、昨夏にはすでにグラスホッパーズとFCバイエルンのトップチームでトライアルに参加した。8月の親善試合ではチューリッヒのユニフォームを着て出場し、コンパニを感嘆させた。

しかし、FIFAの規定により、サポコ・ンディアイはリージョナルリーガの予備軍でプレーすることはできない。この規定では、ごく一部の例外を除き、EU加盟国以外の国籍を持つ選手のユース部門での起用が禁止されており、ドイツの4部リーグもその対象となっている。

2月中旬の記者会見で、コンパニ監督自身がサポコ・ンディアイについて言及した。「彼の個性に期待している。彼は、バイエルンのユースに欲しいと思う才能の持ち主であることを示してくれた。彼にとっては順調に進んでいる」とバイエルンの監督は述べ、さらにそのスピードを強調した。