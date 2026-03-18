スカイの報道によると、バラ・サポコ・ンディアイは先週金曜日の練習中に靭帯を損傷した。離脱期間は3～4週間と見込まれている。
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FCバイエルン・ミュンヘンにとって痛手となるニュース：冬の移籍選手が数週間の離脱
この18歳の選手は、ドイツの最多優勝クラブによる「レッド＆ゴールド」提携の一環として、パートナークラブであるガンビノス・スターズ・アフリカから1月にレンタル移籍でミュンヘンに加入したばかりだった。ヴィンセント・コンパニー監督の下でトレーニングに励み、プロの世界を初めて体験するとともに、公式戦での初出場を目指す予定だった。
サポコ・ンディアイにとって、この強制的な休養は痛手であり、バイエルンでの将来にも影響を及ぼす可能性がある。この10代の選手は、2026年夏までの暫定契約しか結んでいない。
- Imago Images / Lackovic
FCバイエルン：サポコ・ンディアエが親善試合でコンパニを感心させた
セネガル出身のこのミッドフィールダーは有望な若手選手として注目されており、昨夏にはすでにグラスホッパーズとFCバイエルンのトップチームでトライアルに参加した。8月の親善試合ではチューリッヒのユニフォームを着て出場し、コンパニを感嘆させた。
しかし、FIFAの規定により、サポコ・ンディアイはリージョナルリーガの予備軍でプレーすることはできない。この規定では、ごく一部の例外を除き、EU加盟国以外の国籍を持つ選手のユース部門での起用が禁止されており、ドイツの4部リーグもその対象となっている。
2月中旬の記者会見で、コンパニ監督自身がサポコ・ンディアイについて言及した。「彼の個性に期待している。彼は、バイエルンのユースに欲しいと思う才能の持ち主であることを示してくれた。彼にとっては順調に進んでいる」とバイエルンの監督は述べ、さらにそのスピードを強調した。
FCバイエルン：ウィズダム・マイクは数ヶ月間も欠場する見込み
スポーツディレクターのマックス・エベルルは、ロサンゼルスFCなど他のクラブとの提携も含まれる「レッド＆ゴールド・アカデミー」の活動について、次のように付け加えた。「バラは、実際にトップレベルに到達した最初の選手だ。（…）半年後に、次なる最善の一歩を何にするかを決めるつもりだ。もし彼がバイエルン・ミュンヘンで成功を収めることができれば？ それは我々にとってこの上ない喜びとなるだろう。」
この負傷が今後の提携に悪影響を及ぼすかどうかは、まだ分からない。一方、ウィズダム・マイクというもう一人の有望な若手選手も、最近負傷した。17歳の彼は左股関節に重度の筋肉損傷を負い、すでに手術を受けている。彼は数ヶ月間、バイエルンを離れることになるだろう。
FCバイエルンはこれらのクラブと提携関係にある
ロサンゼルスFC アメリカ Red&Gold Football経由 ガンビーノス・スターズ ガンビア Red&Gold Football経由 モンテビデオ・レーシング・クラブ ウルグアイ Red&Gold Footballについて 済州SK FC 韓国 Red&Gold Footballより SDアウカス エクアドル Red&Gold Football経由 SpVggウンターハヒンゲン ドイツ 直接提携 SSVウルム ドイツ 直接提携 グラスホッパーズ・チューリッヒ スイス LAFCを通じて ヴァッカー・インスブルック オーストリア LAFCについて