「チェルシーやレアル・マドリードでプレーするとしたら、もっと頑張ろうとやる気が湧く」と19歳の彼は欧州トップクラブからの関心について会見で語った。

昨夏CDレガネスから約2000万ユーロでRBライプツィヒに移籍したディオマンデは、公式戦35試合で13得点9アシストと大活躍。パリ・サンジェルマン、マンチェスター・シティ、リヴァプールなどからも注目されている。

「若い選手は多くの経験をしますが、クラブ以外はその努力を知りません。クラブには感謝しています。私にできるのはピッチで貢献することだけです。2000万ユーロの投資は大きなリスクであり、その期待に応えたい」と語った。

一方、クラブ側はスター選手を早期放出するつもりはない。監督委員会会長兼レッドブルトップのオリバー・ミンツラフ氏は「スポーツ部門責任者なら、どんな金額でも売却しない」と語った。



