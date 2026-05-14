RBライプツィヒのヤン・ディオマンデには、欧州の複数トップクラブが関心を持っていると噂されていた。今回、本人が初めてその件に言及したが、バイエルン・ミュンヘンの名は挙げず、他の2クラブについて触れた。
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FCバイエルン・ミュンヘンとリヴァプールも関心を示しているようだ！ 注目を集めるブンデスリーガの新星が、突如として他の2つのトップクラブの名を挙げた
「チェルシーやレアル・マドリードでプレーするとしたら、もっと頑張ろうとやる気が湧く」と19歳の彼は欧州トップクラブからの関心について会見で語った。
昨夏CDレガネスから約2000万ユーロでRBライプツィヒに移籍したディオマンデは、公式戦35試合で13得点9アシストと大活躍。パリ・サンジェルマン、マンチェスター・シティ、リヴァプールなどからも注目されている。
「若い選手は多くの経験をしますが、クラブ以外はその努力を知りません。クラブには感謝しています。私にできるのはピッチで貢献することだけです。2000万ユーロの投資は大きなリスクであり、その期待に応えたい」と語った。
一方、クラブ側はスター選手を早期放出するつもりはない。監督委員会会長兼レッドブルトップのオリバー・ミンツラフ氏は「スポーツ部門責任者なら、どんな金額でも売却しない」と語った。
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ディオマンデの代わりにゴードン：FCバイエルンと合意に達した模様
FCバイエルンもこの攻撃的選手と関連付けられていた。『The Athletic』によると、ディオマンデは一時、この記録的な優勝回数を誇るクラブにとって最優先の獲得候補とさえ見なされていた。しかし、移籍金が1億ユーロを超える見込みだったため、ミュンヘンのクラブにとっては高額すぎたようだ。こうした理由もあり、FCバイエルンは代わりに、より手頃な価格のアンソニー・ゴードンを選択したとされる。 移籍専門家のベン・ジェイコブス氏によると、ニューカッスル・ユナイテッドのスターとはすでに基本合意に達しているという。
両選手はシーズン終了後、米・加・墨で開催されるW杯に臨む。ゴードンはイングランド、ディオマンデはドイツと戦うコートジボワール代表として出場する。
ヤン・ディオマンデ：2025/26シーズンの成績
ゲーム 35 ゴール 13 アシスト 9