FCバイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグ戦に間に合うか？PSGが負傷したエース選手の診断結果を公表

ヴィティーニャは、パリ・サンジェルマンのリーグ戦2試合（水曜19時・FCナント戦、土曜19時・SCOアンジェ戦）を欠場する。その後、チームは4月28日のチャンピオンズリーグ準決勝第1戦でFCバイエルン・ミュンヘンと対戦する。

ヴィティーニャは日曜日のパリ対リヨンの試合で空中戦後に右足を痛め、そのまま退場した。