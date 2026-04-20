26歳のポルトガル人選手はOL戦で右かかとを炎症し、「数日間治療する」と発表された。欠場期間は不明で、詳細な検査は「週末」に行われる。
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FCバイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグ戦に間に合うか？PSGが負傷したエース選手の診断結果を公表
ヴィティーニャは、パリ・サンジェルマンのリーグ戦2試合（水曜19時・FCナント戦、土曜19時・SCOアンジェ戦）を欠場する。その後、チームは4月28日のチャンピオンズリーグ準決勝第1戦でFCバイエルン・ミュンヘンと対戦する。
ヴィティーニャは日曜日のパリ対リヨンの試合で空中戦後に右足を痛め、そのまま退場した。
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バイエルンはPSG戦でセルジュ・グナブリを欠く
試合開始から39分後、ルイス・エンリケ監督は彼を交代させ、ウォーレン・ザイール＝エメリーを投入した。26歳の選手は一度地下通路に姿を消したが、すぐに靴を履かずにベンチへ足を引きずって向かう姿が見られた。
一方、バイエルンはPSG戦を前にセルジュ・ニャブリの欠場が確定。彼はシュトゥットガルト戦（4-2）前の練習で内転筋を痛め、今季残りとW杯出場も危ぶまれる。