スポーツ紙『レキップ』によると、今節の「トリコロール軍団」は攻撃陣にメンバー変更の兆し。最終練習でオリゼが10番ポジションに入り、バイエルンの攻撃の要が先発へ。これにより、開幕戦で先発したデズィレ・ドゥエはベンチへ回る見込み。
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FCバイエルン・ミュンヘンで彼はまだプレーしたことがない。フランス代表でマイケル・オリゼに新役割か？
オリゼにとって、この采配は願いが叶うものだった。彼は先日、本来のポジションは中央だと語っていた。
ワールドカップ開幕戦のセネガル戦で3-1と快勝した際、ディディエ・デシャン監督はその説を裏付ける証拠を示した。オリゼがサイドから中央へ移動すると、彼は真価を発揮し、2アシストを記録した。
オリゼは「このポジションは自由度が高く、ユース時代もそこでプレーしていたので、最も自然に感じられる」と語った。
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オリゼはフランス代表で10番を務める予定だ
オリゼは所属するドイツ記録保持クラブではほぼ右ウイング起用だが、代表でプレイメーカーを務めるのは初めてではない。過去にもその役割で成果を挙げている。
この変更でフランス代表の前線はさらに豪華に。右WGはウスマン・デンベレ、左WGはブラッドリー・バルコラ、CFはキリアン・ムバッペが務める見込みだ。
デシャン監督が直前で迷った場合は、バルコラ、ルーカス・ディニェ、マヌ・コネも候補に名を連ねる。オリゼを軸とする新システムが機能するかは、月曜23時の試合で明らかになる。
オリスの将来をめぐる多くの噂
W杯とは別に、最近オリセの将来をめぐる噂が相次いでいた。 レアル・マドリードは「接触していない」と声明を発表。スカイによると、オリゼ本人も代理人を通じてバイエルンに同様の意向を伝えたという。一方、マルカは「レアルがオリゼを強く希望し、移籍金2億ユーロ超も辞さない」と報じている。
ただ、現時点で状況はほぼ明確だ。バイエルンは今夏オリゼを売却するつもりはなく、むしろ早期契約延長を狙っている。 W杯後、オリゼは2031年まで契約を延長し、ハリー・ケインやジャマル・ムシアラと並ぶ年俸約2500万ユーロでチーム内最高待遇となる見込みだ。
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オリゼはFCバイエルンにとって「読み切れない」存在か？
月曜日、キッカー誌は選手とクラブに最初の不和が生じたと報じた。冬にオリゼへ契約延長を打診したが、バイエルンはあしらわれたという。 オリゼは「捉えどころがなく本心が読めない」ともされ、クラブ内では不信感が広がっている。さらに、自身のSNSからバイエルンのユニフォーム写真を削除するなど、不可解な行動も「驚き」をもたらした。
レアル・マドリードが2億ユーロで獲得に動けば、オリゼ問題はウリ・ヘーネス名誉会長やカール＝ハインツ・ルンメニゲ元会長ら首脳陣の最優先課題になると同誌は伝える。
オリゼのミュンヘンとの契約は2029年まで残っている。24歳の彼は2024年夏、契約解除条項5300万ユーロでクリスタル・パレスから移籍。公式戦107試合で42得点54アシストと活躍している。