FCバイエルン・ミュンヘンで彼はまだプレーしたことがない。フランス代表でマイケル・オリゼに新役割か？

オリゼにとって、この采配は願いが叶うものだった。彼は先日、本来のポジションは中央だと語っていた。

ワールドカップ開幕戦のセネガル戦で3-1と快勝した際、ディディエ・デシャン監督はその説を裏付ける証拠を示した。オリゼがサイドから中央へ移動すると、彼は真価を発揮し、2アシストを記録した。

オリゼは「このポジションは自由度が高く、ユース時代もそこでプレーしていたので、最も自然に感じられる」と語った。