ミュンヘンの新聞『tz』によると、フィリップ・パヴリッチが初めてヴィンセント・コンパニー監督の招集メンバーに名を連ねることになり、この16歳の有望なセンターバックは、状況次第ではデビューを果たす可能性もあるという。ヴィンセント・マヌバとデニズ・オフリについても同様だ。
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FCバイエルン・ミュンヘンでサプライズなメンバー構成か？アタランタ・ベルガモ戦で3人の若手選手がデビューを果たす可能性も
パブリッチは、今シーズンコンパニ監督の下でデビューを果たした若手選手たちの仲間入りを果たすことになる。数週間前には、マイコン・カルドソがボルシア・メンヒェングラートバッハとのブンデスリーガ戦でプロデビューを果たしている。
パブリッチは2019年にSVヴァルトペルラッハからドイツの最多優勝クラブのユースチームに移籍し、今シーズンはバイエルンのU-17でプレーした。また、UEFAユースリーグでも1試合に出場している。
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ゴールキーパー問題は解決した模様――FCバイエルンは多くの戦力離脱を補わなければならない
レナード・プレスコットは、ここ数日、先発メンバー入りが噂されていたもう一人の16歳の選手で、ミュンヘンのメンバーに名を連ねている。一方、ゴールキーパーのヨナス・ウルビグは、ベルガモでの第1戦での脳震盪から順調に回復し、出場可能となっている。
一方、マヌエル・ノイアー（筋断裂）とスヴェン・ウルライヒ（内転筋の筋束断裂）は負傷のため欠場する。 さらにコンパニー監督は、アルフォンソ・デイヴィス（肉離れ）、伊藤宏樹（筋断裂）、ヨシュア・キミッヒ、ミカエル・オリゼ（いずれもイエローカード累積による出場停止）、ウィズダム・マイク（腱の怪我）、デビッド・サントス・ダイバー（筋肉の怪我）らを欠くことになる。
センターバックでは、ジョナタン・ターとキム・ミンジェが先発する見込みだが、ダヨ・ウパメカノとコンラッド・ライマーはイエローカード累積の危機があるためベンチスタートとなる。「現時点では、それは理にかなった判断だ」とコンパニーは火曜日の記者会見で述べた。
アタランタ・ベルガモ戦がデビュー戦となるのか？
したがって、もし人手不足に陥った場合、コンパニー監督は実際にキムやターの代わりにパヴリッチを投入するかもしれない。ベルギー人監督にとっては、十分に許容できるリスクだ。何しろバイエルンは先週の6-1の勝利により、すでに次ラウンド進出をほぼ確実なものにしているのだから。
一方、オフリ（18歳、左サイドバック）とマヌバ（20歳、右サイドバック）がサイドバックのポジションでデビューする可能性がある。先発は、右サイドにヨシップ・スタニシッチ、左サイドにトム・ビショフが起用される見込みだ。
- FCバイエルンの予想スタメン：ウルビッグ - スタニシッチ、ター、M.-J.キム、ビショフ - ゴレツカ、パブロヴィッチ - カール、グナブリー、ルイス・ディアス - ケイン
FCバイエルン・ミュンヘン、試合日程：FCBの今後の試合
日付 時間 試合 3月18日（水） 21時 FCバイエルン 対 アタランタ（チャンピオンズリーグ） 3月21日（土） 15時30分 FCバイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ） 4月4日（土） 15時30分 SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ） 4月11日（土） 18時30分 FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）