FCバイエルン・ミュンヘンでサプライズなメンバー構成か？アタランタ・ベルガモ戦で3人の若手選手がデビューを果たす可能性も

レナード・プレスコットは、ここ数日、先発メンバー入りが噂されていたもう一人の16歳の選手で、ミュンヘンのメンバーに名を連ねている。一方、ゴールキーパーのヨナス・ウルビグは、ベルガモでの第1戦での脳震盪から順調に回復し、出場可能となっている。

一方、マヌエル・ノイアー（筋断裂）とスヴェン・ウルライヒ（内転筋の筋束断裂）は負傷のため欠場する。 さらにコンパニー監督は、アルフォンソ・デイヴィス（肉離れ）、伊藤宏樹（筋断裂）、ヨシュア・キミッヒ、ミカエル・オリゼ（いずれもイエローカード累積による出場停止）、ウィズダム・マイク（腱の怪我）、デビッド・サントス・ダイバー（筋肉の怪我）らを欠くことになる。

センターバックでは、ジョナタン・ターとキム・ミンジェが先発する見込みだが、ダヨ・ウパメカノとコンラッド・ライマーはイエローカード累積の危機があるためベンチスタートとなる。「現時点では、それは理にかなった判断だ」とコンパニーは火曜日の記者会見で述べた。