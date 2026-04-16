FCバイエルン、ニュース：ニューカッスル・ユナイテッドがアンソニー・ゴードンの移籍に史上最高額を要求か

FCバイエルンは今夏、アンソニー・ゴードン獲得に大きな期待を寄せている。だが、多額の移籍金を用意する必要がある。BBCによると、ニューカッスルは25歳のゴードンへのオファーを検討する用意があるという。 ただし、ゴードンの契約はあと4年残っているため、本格的な交渉には最低8000万ユーロのオファーが必要だ。実現すれば、ゴードンはルーカス・エルナンデスに次ぎ、ハリー・ケイン（9500万ユーロ）に次ぐクラブ史上3番目の高額移籍となる。

ゴードンはバイエルンの関心を理解しており、ブンデスリーガ移籍に前向きとされる。この姿勢が移籍実現の可能性を高めている。

スカイスポーツは月曜日、バイエルンが左ウイングのルイス・ディアスのバックアップ兼ライバルであり、同時にケインのトップ下も務める選手を求めてゴードンの代理人と「非常に具体的な」交渉を進めていると伝えた。 ドリブルとスピードに優れたこの攻撃的選手は、バイエルンの前線補強の最有力候補とされている。

移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏もこれを裏付け、ニューカッスルは高額な選手層とFFPの規制から今夏少なくとも1人の主力放出が必要だと指摘。ゴードンだけでなく、サンドロ・トナリやブルーノ・ギマランイスにも多くの関心が集まっているという。

ただし、ゴードンに興味を示すのはバイエルンだけではない。ロマーノ氏によると、プレミアリーグの複数クラブも獲得競争に参加している。特にアーセナルは数週間前からゴードンと強くリンクされている。 英紙『ザ・サン』によると、アーセナルは最大9000万ユーロを支払う用意があるという。しかし、ルイス・ディアスの安定したパフォーマンスを考えれば、ゴードンは当面控えとなる可能性が高く、バイエルンがその金額を払うとは考えにくい。英スカイスポーツは、バイエルンが最大7000万ユーロを提示すると報じている。

一方でバイエルンは、移籍市場での支出を抑制し、若手やレンタルバックにバックアップを任せる方針に転換している。 そのため、コンパニー監督は今季、多くの若手にチャンスを与えている。最近はノエル・アセコと電話し、来季のトップチームでの展望を示したという。

アセコは1年半レンタル移籍したハノーファー96で、昇格候補チームのボランチとして中心選手に成長した。 ハノーファーは買い取りオプションを行使したが、バイエルンが買い戻しオプションを発動し、アセコは来季復帰する見込みだ。レオン・ゴレツカの退団で空いた中盤のポジションに入る可能性が高い。