アレクサンダー・ニュベル、ブライアン・サラゴサ、サシャ・ボエイ、ジョアン・パルヒニャ。今夏、FCバイエルンに多額の資金をもたらすと見込まれる放出候補は多いが、現時点では動きはほとんどない。一方、FCBを離れる必要のないある選手には別の事情がある。

レンタル移籍は失敗に見えたが、スカイによるとFCフルハムはジョナ・クシ＝アサレの完全移籍に興味を示している。クラブは買い取りオプションを保有しているものの、レンタル中のパフォーマンスを考えるとプレミアリーグクラブには割高だ。

その額は1200万ユーロと伝えられる。ビルト紙によると、フルハムはバイエルンに300万ユーロ超の初回オファーを提示したが、即座に拒否された。クラブはオファー額を増額する見込みだ。

しかしクシ＝アサレはトップチームで9試合の途中出場と先発1回のみ。合計出場時間は122分で得点はなし。冬の時点でレンタル契約解除も噂された。 マルコ・シルバ監督（現ベンフィカ）の下で彼の不運を象徴したのが10月のAFCボーンマス戦だ。

この試合でシルバ監督は、負傷したラウル・ヒメネスとロドリゴ・ムニスの代役として18歳のジョシュ・キングを「フェイク9」で起用。クシ＝アサレには途中出場すら許されず、ファンから疑問の声が上がった。

フルハムのポッドキャスター、ドリュー・ヒートリーはBBCに「経験の有無に関わらずストライカーなしでプレーはできない」と寄稿した。ファンは「シルバ監督は彼を評価していない」と疑問を投げかけた。それでもシルバ監督は批判に冷静で、

「彼はまだ若く、適応の時間が必要だ」と述べ、11月には「獲得時にポテンシャルを評価したが、加入前にプロ経験が不足していた」と説明した。

当時、この196cmの長身ストライカーがフルハムに残る可能性はほとんどないと見られていた。300万ユーロのレンタル料を払ったフルハムにとっても、投資回収は難しい状況だった。 2月から4月末まではプレミアリーグのメンバーから外れ、U-21チームで6試合5得点を挙げて自信を回復した。

シーズン終盤にはトップチームで2試合に出場したが、アーセナル戦（0-3）とボーンマス戦（0-1）での合計20分弱では得点を奪えなかった。 それでもU21での活躍が評価され、クラブは残留を希望。マルコ・シルバ監督がベンフィカへ移籍したことも影響した。後任候補には、レアル・マドリードで失敗したアルバロ・アルベオラが挙がっている（The Athletic）。