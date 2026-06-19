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アレクサンダー・ニュベル、ブライアン・サラゴサ、サシャ・ボエイ、ジョアン・パルヒニャ。今夏、FCバイエルンに多額の資金をもたらすと見込まれる放出候補は多いが、現時点では動きはほとんどない。一方、FCBを離れる必要のないある選手には別の事情がある。
レンタル移籍は失敗に見えたが、スカイによるとFCフルハムはジョナ・クシ＝アサレの完全移籍に興味を示している。クラブは買い取りオプションを保有しているものの、レンタル中のパフォーマンスを考えるとプレミアリーグクラブには割高だ。
その額は1200万ユーロと伝えられる。ビルト紙によると、フルハムはバイエルンに300万ユーロ超の初回オファーを提示したが、即座に拒否された。クラブはオファー額を増額する見込みだ。
しかしクシ＝アサレはトップチームで9試合の途中出場と先発1回のみ。合計出場時間は122分で得点はなし。冬の時点でレンタル契約解除も噂された。 マルコ・シルバ監督（現ベンフィカ）の下で彼の不運を象徴したのが10月のAFCボーンマス戦だ。
この試合でシルバ監督は、負傷したラウル・ヒメネスとロドリゴ・ムニスの代役として18歳のジョシュ・キングを「フェイク9」で起用。クシ＝アサレには途中出場すら許されず、ファンから疑問の声が上がった。
フルハムのポッドキャスター、ドリュー・ヒートリーはBBCに「経験の有無に関わらずストライカーなしでプレーはできない」と寄稿した。ファンは「シルバ監督は彼を評価していない」と疑問を投げかけた。それでもシルバ監督は批判に冷静で、
「彼はまだ若く、適応の時間が必要だ」と述べ、11月には「獲得時にポテンシャルを評価したが、加入前にプロ経験が不足していた」と説明した。
当時、この196cmの長身ストライカーがフルハムに残る可能性はほとんどないと見られていた。300万ユーロのレンタル料を払ったフルハムにとっても、投資回収は難しい状況だった。 2月から4月末まではプレミアリーグのメンバーから外れ、U-21チームで6試合5得点を挙げて自信を回復した。
シーズン終盤にはトップチームで2試合に出場したが、アーセナル戦（0-3）とボーンマス戦（0-1）での合計20分弱では得点を奪えなかった。 それでもU21での活躍が評価され、クラブは残留を希望。マルコ・シルバ監督がベンフィカへ移籍したことも影響した。後任候補には、レアル・マドリードで失敗したアルバロ・アルベオラが挙がっている（The Athletic）。
FCバイエルンでは将来、マヌエル・ノイアーの後継者と目されるヨナス・ウルビッグ。ドイツ代表でも正GKの座を継げるか。40歳のノイアーは木曜日、米国でのワールドカップ記者会見で明確な回答を避けた。
ノイアーは「彼は順調だが、成功は彼次第」と語り、オリバー・バウマンやアレクサンダー・ニュベルについても「彼らはクラブで結果を出している。私はすべてのGKを尊敬している」と続けた。
ウルビッグは今回、トレーニングGKとして同行。ノア・アトゥボルーやフィン・ダーメンといった若手と競争しながら貴重な経験を積んでいる。W杯後、新正GK選びは再スタートする。
ノイアーは今回のW杯を「最後の大会」と位置づけ、「2年後の欧州選手権でゴールマウスに立つつもりはない」と明言した。当初は出場予定がなかった今回の大会を「天からの贈り物」と感じていると語った。
アントニオ・リュディガーはこう言うだろう。水曜日の会見で笑みを浮かべ、「FCバイエルンは素晴らしいクラブで世界トップ3だが、レアル・マドリードには及ばない」と語った。
それでもバイエルンは、少なくとも1つの指標でレアルを上回る。それがワールドカップでの選手得点数だ。水曜から木曜にかけてのウズベキスタン戦でルイス・ディアスが得点を挙げ、最多優勝クラブであるバイエルンの通算得点は83に。レアルは82のままである。
ポーランドの「Kanal Sportowy」によると、ロバート・デジール・ジュニアは移籍金なしでFCバイエルンを離れ、レギア・ワルシャワへ移籍する。
センターバック兼守備的MFの彼は6月末で契約満了となる。20歳。昨季は2部チームで28試合4得点をマークした。
2020年にセルタ・ビーゴのユースから加入し、U-17、U-19を経てトップチームでの出場機会はなかった。
|選手
|ポジション
|移籍元
|年
|移籍金
|ハリー・ケイン
|フォワード
|トッテナム・ホットスパー
|2023年
|9500万ユーロ
|ルーカス・エルナンデス
|ディフェンス
|アトレティコ・マドリード
|2019
|8000万ユーロ
|ルイス・ディアス
|攻撃
|リヴァプールFC
|2025
|7000万ユーロ
|マタイス・デ・リフト
|ディフェンス
|ユヴェントス
|2022
|6700万ユーロ
|マイケル・オリゼ
|攻撃
|クリスタル・パレス
|2024
|5300万ユーロ