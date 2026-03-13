FCバイエルン、ニュースと噂：FCBで最高のフリーキックは？マイケル・オリゼが意外な選択をする

彼は退団するレオン・ゴレツカの枠を埋める候補者ですが、現在ハノーファー96にレンタル移籍中のノエル・アセコは、近い将来バイエルン・ミュンヘンへの復帰を必ずしも計画しているわけではありません。

「何も排除したくはありません」と、シーズン終了後もニーダーザクセン州に残留する可能性について尋ねられた彼は、Bild紙に対してこう語った。「すべての選択肢をオープンにしておきたい。もう1年、2. ブンデスリーガでプレーすることも考えられます」。

アセコは、今シーズン、ハノーファーで半年の準備期間を経て、誰もが認めるレギュラー選手へと成長した。レンタルは2025年2月に始まり、シーズン終了まで続く。それまでに、ニーダーザクセン州は、わずか100万ユーロとされるアセコの購入オプションを行使する可能性が高い。 しかし、記録的な優勝回数を誇るこのクラブは、240万ユーロの買い戻し条項を設けている。

アセコは、バイエルンと「定期的に連絡を取り合っている」ことを認め、さらにスポーツディレクターのクリストフ・フロイントとの会話について、「彼は私の成長に誇りを持っている、このまま続けてほしい、と語った」と報告している。

アセコはハノーファーでブンデスリーガ昇格を争っており、今シーズンは特に得点力の高さで輝いている。25試合に出場し、8得点（5アシスト、3ゴール）に直接関与している。最近、アセコはイエローカードによる出場停止処分を受け、降格候補のグロイター・フュルトに1対2で苦い敗戦を喫した。

この新星は、冬にはすでに複数の有名クラブから注目されていた。 ブンデスリーガのクラブとガラタサライが年末に接触したと報じられており、夕刊紙によると、夏にはブンデスリーガの3クラブに加え、ブライトン＆ホーブ・アルビオン、ウェストハム・ユナイテッド、FCビジャレアルも関心を示しているという。しかし、バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベル氏ら経営陣は、こうした動きをすべて断っている。アセコ選手のドイツ記録保持クラブへの復帰は決定事項であるとの見方もある。

アセコは、代表チームでも重要な役割を担っている。欧州選手権予選5試合のうち4試合で、このセントラルミッドフィールダーはドイツU-21代表として出場し、3試合で先発出場を果たした。 まだA代表に招集されたことはないが、ワールドカップ終了後は、ユリアン・ナーゲルスマン監督が招集を遅らせるべきではないだろう。なぜなら、赤道ギニアサッカー協会がすでにアセコに、両親の祖国でプレーしないか打診しているからだ。

「あらゆる可能性はある」と、代表チームの変更の可能性についてアセコは語ったが、ドイツのジュニア代表チームでプレーすることがどれほど素晴らしいかについても強調した。「ドイツのユニフォームを着ることは素晴らしいことです。私はU-15からドイツ代表としてプレーしていますが、そのたびに同窓会のような気分になり、とても楽しいです」