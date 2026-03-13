FCバイエルン、ニュースと噂：FCBで最高のフリーキックは？マイケル・オリゼが意外な選択をする

FCバイエルンに関するその他のニュースと記事：
マイケル・オリゼは、YouTubeチャンネル「Post United」のために、FCバイエルンのチームメイトの中から「完璧なサッカー選手」を選ぶよう求められ、その選択の一つが特に驚きをもたらしました。
「スピード」のカテゴリーでは、オリゼはアルフォンソ・デイヴィスを選びました。デイヴィスは時速 36.53 km という、ブンデスリーガ史上最も速い選手の一人です（歴代ランキング 9 位）。 「パス」では、フランス人選手はジョシュア・キミッヒを選び、「最高のプレイスタイル」ではジャマル・ムシアラ、「最高のフィニッシュ」では、もちろん、ハリー・ケインを選びました。
しかし、フリーキックのキッカーに関しては、オリゼは驚くべき選択をしました。このカテゴリーでオリゼが選んだのは、キミッヒやケインと並んでフリーキックを定期的に担当している自分自身ではなく、トム・ビショフでした。
ドイツ記録的な優勝回数を誇るこのクラブでは、20歳の彼はこれまでフリーキックの専門家として注目されることはなかったが、TSGホッフェンハイムでブンデスリーガ初ゴールを決めたのは、まさにそのような状況だった。 2024年11月、クライヒガウがRBライプツィヒに4対3で勝利した見事な試合で、ビショフは右サイドの16メートルラインから左足でフリーキックを壁を越え、ゴールキーパーの守るコーナーの内側のポストに当て、そこからゴールに流し込んだ。
一方、オリゼはバイエルンと元所属クラブであるクリスタル・パレスで、これまでに合計4回のフリーキックを直接決め、ケインはキミッヒと同様、これまで記録的な優勝チームで直接フリーキックを決めた選手となっている。
バイエルンでの最初のシーズン、激しい競争にもかかわらず、ビショフはすでにかなりの出場時間を確保しており、アルフォンソ・デイヴィス、ヨシップ・スタニシッチ、コンラッド・ライマーの負傷により、ヴィンセント・コンパニによって一時的にサイドバックにコンバートされたこともある。これまでに、29試合に出場し、3アシストを記録している（1,191分）。
デイヴィスの新たな負傷と、過密な試合日程を考慮すると、ビショフは今後数週間も重要な役割を担い、出場時間をさらに積み重ねていくことになるだろう。
彼は退団するレオン・ゴレツカの枠を埋める候補者ですが、現在ハノーファー96にレンタル移籍中のノエル・アセコは、近い将来バイエルン・ミュンヘンへの復帰を必ずしも計画しているわけではありません。
「何も排除したくはありません」と、シーズン終了後もニーダーザクセン州に残留する可能性について尋ねられた彼は、Bild紙に対してこう語った。「すべての選択肢をオープンにしておきたい。もう1年、2. ブンデスリーガでプレーすることも考えられます」。
アセコは、今シーズン、ハノーファーで半年の準備期間を経て、誰もが認めるレギュラー選手へと成長した。レンタルは2025年2月に始まり、シーズン終了まで続く。それまでに、ニーダーザクセン州は、わずか100万ユーロとされるアセコの購入オプションを行使する可能性が高い。 しかし、記録的な優勝回数を誇るこのクラブは、240万ユーロの買い戻し条項を設けている。
アセコは、バイエルンと「定期的に連絡を取り合っている」ことを認め、さらにスポーツディレクターのクリストフ・フロイントとの会話について、「彼は私の成長に誇りを持っている、このまま続けてほしい、と語った」と報告している。
アセコはハノーファーでブンデスリーガ昇格を争っており、今シーズンは特に得点力の高さで輝いている。25試合に出場し、8得点（5アシスト、3ゴール）に直接関与している。最近、アセコはイエローカードによる出場停止処分を受け、降格候補のグロイター・フュルトに1対2で苦い敗戦を喫した。
この新星は、冬にはすでに複数の有名クラブから注目されていた。 ブンデスリーガのクラブとガラタサライが年末に接触したと報じられており、夕刊紙によると、夏にはブンデスリーガの3クラブに加え、ブライトン＆ホーブ・アルビオン、ウェストハム・ユナイテッド、FCビジャレアルも関心を示しているという。しかし、バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベル氏ら経営陣は、こうした動きをすべて断っている。アセコ選手のドイツ記録保持クラブへの復帰は決定事項であるとの見方もある。
アセコは、代表チームでも重要な役割を担っている。欧州選手権予選5試合のうち4試合で、このセントラルミッドフィールダーはドイツU-21代表として出場し、3試合で先発出場を果たした。 まだA代表に招集されたことはないが、ワールドカップ終了後は、ユリアン・ナーゲルスマン監督が招集を遅らせるべきではないだろう。なぜなら、赤道ギニアサッカー協会がすでにアセコに、両親の祖国でプレーしないか打診しているからだ。
「あらゆる可能性はある」と、代表チームの変更の可能性についてアセコは語ったが、ドイツのジュニア代表チームでプレーすることがどれほど素晴らしいかについても強調した。「ドイツのユニフォームを着ることは素晴らしいことです。私はU-15からドイツ代表としてプレーしていますが、そのたびに同窓会のような気分になり、とても楽しいです」
ヴィンセント・コンパニーがFCバイエルンの有望な若手選手たちにブンデスリーガでの出場機会を増やす可能性があったシーズン中、デビッド・サントス・ダイバーが太ももに筋肉の負傷を負い、当分の間出場できなくなった。これは木曜日にドイツの記録的な優勝チームが発表した。
サントス・ダイバーは、今シーズンは主にU-19でプレーしていたが、コンパニー監督のもとで2回、ブンデスリーガの試合に出場する機会を得ていた。2025年の最後の試合、ハイデンハイムに4-0で勝利した試合では、終了20分前に交代出場し、先週のボルシア・メンヒェングラートバッハ戦では10分近く出場した。
|日付
|時間
|試合
|3月14日（土）
|15時30分
|バイエル・レバークーゼン - FCバイエルン（ブンデスリーガ）
|3月18日（水）
|21時
|FCバイエルン - アタランタ（チャンピオンズリーグ）
|3月21日（土）
|15時30分
|FCバイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ）
|4月4日（土）
|15:30
|SCフライブルク - FCバイエルン（ブンデスリーガ）