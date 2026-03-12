FCバイエルン、ニュースと噂：キミッヒとオリゼに最悪の事態？「出場停止以外の処分は驚きだ」

長年にわたりトップレフェリーを務めてきたマヌエル・グレーフェ氏は、アタランタ・ベルガモ戦で時間稼ぎによりイエローカードによる出場停止処分を受けたヨシュア・キミッヒとマイケル・オリゼに対し、FCバイエルンが長期の出場停止処分を下すだろうと予測しています。

キミッヒとオリゼは、6対0のスコアで、セットプレーの場面で立て続けに3枚目の警告を受け、おそらく意味のない来週の水曜日の第2戦に出場できなくなった。 バイエルンにとっては、例外的に痛手となるキープレーヤーの欠場だが、現状では、レアル・マドリードやマンチェスター・シティとの準々決勝に心配なく臨めるだろう。

しかし、グレーフェ氏によれば、バイエルンが予想通りベスト8に進出すれば、両選手とも少なくとも第1戦には出場できない見通しだ。 52歳の同氏は、UEFAの懲罰規定を引用し、2019年にセルヒオ・ラモスに課せられたような追加の出場停止処分は、「明らかに意図的にイエローカードまたはレッドカードを獲得した場合」にのみ課せられることを指摘した。 「意図的な行為は、ハンドの反則と同様、頭の中を見ることができないため立証が難しいが、そのため間接的な証拠が用いられる」とグレーフェ氏はツイッターに投稿した。

キミッヒがイエローカードを受けた状況について説明したことは「良い試み」ではあるものの、UEFA の審査には耐えられないだろう。キミッヒは、フリーのパスコースがなかったこと、また相手のプレスに飛び込むことを望んでいなかったことを指摘していた。 「UEFA は映像を確認し、当初、ボールは十分にプレイ可能だった（ターはフリーだった）と認定するだろう」とグレーフェ氏はこの件についてさらに説明した。

キンミッヒは「ロングパスも打つことができたし、バイエルンは通常、自陣のペナルティエリアで非常にタイトに、そしてよりプレッシャーをかけてビルドアップを行うため、この主張は説得力がないだろう」とグレーフェは論じた。さらに、6対0というスコアでは、時間稼ぎをする理由がないため、「調査や出場停止処分以外の結果になることは驚くべきことではない」と付け加えた。

しかし、グレーフェ氏は、UEFA が準々決勝のハイライトとなる試合では「トップ選手を参加させたい」と考えている可能性があり、そのためキミッヒの主張は「十分妥当」であるとも認めた。しかし、「UEFA にはアマチュアはいないし、そこで何が起こったかは誰もが知っている」と付け加えた。

しかし、現時点では、バイエルンの2人のスター選手が、次の試合も観覧席で観戦することにはならないようです。一方、UEFAは、まずは公式の試合報告書を評価すると発表しました。同協会の声明によると、「事件が報告され次第、手続きが開始されます。その結果、懲罰措置が取られる場合は、UEFAの懲罰ホームページで公表されます」とのことです。

しかし、L'Equipe は、ノルウェー人審判のエスペン・エスカスが、キミッヒやオリゼについて特筆すべき事項は記録していないとすでに報じている。その意味で、グレーフェが主張しているのとは異なり、出場停止処分はごく意外なものとなるだろう。

コメント：このルールを廃止すべきだ！キミッヒとオリゼの事件は、UEFAに警鐘を鳴らすべきだ。