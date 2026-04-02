FCバイエルン退団後、移籍先が急変か？レオン・ゴレツカに巨額のオファーが舞い込む模様

報道によると、ニクラス・フュルクルグをレンタルしている同クラブは、この動きによって、バイエルンを去るスター選手をめぐる移籍争いでユヴェントス・トリノを出し抜こうとしているという。ゴレツカは特に、ミランのマッシミリアーノ・アッレグリ監督が獲得を強く望んでいる選手だ。それによると、ロッソネリはゴレツカに年俸500万ユーロに加え、ボーナスを提示している。

ゴレツカのドイツの記録的優勝クラブとの契約が更新されないことは、同クラブが1月末にすでに確認していた。冬にもゴレツカはすでにミュンヘンを去ることができたはずで、複数のメディア報道によると、アトレティコ・マドリードから署名待ちの契約書が提示されていたという。 しかし、ゴレツカ自身は、今シーズンをFCバイエルンで最後まで戦い、再びチームと共にタイトル獲得を目指す意向を明らかにしていた。

「他の国際的なトップクラブから関心を寄せられたことは大変光栄でしたが、今シーズンはFCバイエルンで終えるという決断を下しました」と、このドイツ代表選手は数ヶ月前に語った。 彼は、ピッチ内外で楽しめるチームに所属しており、ヴィンセント・コンパニ監督の下でチームが再び真の結束力を取り戻したと語った。「私はこのチームとクラブに深く愛着を感じています。私たちの共通の目標は、5月に再びマリエン広場に立ち、皆さんと共に最高のタイトルを祝うことです！」