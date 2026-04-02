Fanatikによると、フェネルバフチェ・イスタンブールはドイツ代表選手の獲得に本腰を入れており、もし彼がこのトルコのクラブへの移籍を決断した場合、レオン・ゴレツカのあらゆる要望に応える用意があるという。
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FCバイエルン退団後、移籍先が急変か？レオン・ゴレツカに巨額のオファーが舞い込む模様
それによると、フェネルバフチェは31歳の同選手に3年間の長期契約を提示しているだけでなく、さらに1000万ユーロのサインボーナスを用意しているという。また、最近重病を患っていたドイツ人監督ドメニコ・テデスコとの面会も予定されている。ゴレツカに加え、「フェネル」は、今夏にBVBをフリーで退団するユリアン・ブラントの獲得にも動いているとされる。
フェネルバフチェは、今夏に同じく移籍金なしでフリーとなるゴレツカの獲得を争っているクラブの、決して唯一の存在ではない。最近、『ガゼッタ・デロ・スポルト』紙は、ACミランもゴレツカに3年契約を提示しているとの報道を行った。
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ゴレツカ、バイエルンでの冬の移籍を拒否
報道によると、ニクラス・フュルクルグをレンタルしている同クラブは、この動きによって、バイエルンを去るスター選手をめぐる移籍争いでユヴェントス・トリノを出し抜こうとしているという。ゴレツカは特に、ミランのマッシミリアーノ・アッレグリ監督が獲得を強く望んでいる選手だ。それによると、ロッソネリはゴレツカに年俸500万ユーロに加え、ボーナスを提示している。
ゴレツカのドイツの記録的優勝クラブとの契約が更新されないことは、同クラブが1月末にすでに確認していた。冬にもゴレツカはすでにミュンヘンを去ることができたはずで、複数のメディア報道によると、アトレティコ・マドリードから署名待ちの契約書が提示されていたという。 しかし、ゴレツカ自身は、今シーズンをFCバイエルンで最後まで戦い、再びチームと共にタイトル獲得を目指す意向を明らかにしていた。
「他の国際的なトップクラブから関心を寄せられたことは大変光栄でしたが、今シーズンはFCバイエルンで終えるという決断を下しました」と、このドイツ代表選手は数ヶ月前に語った。 彼は、ピッチ内外で楽しめるチームに所属しており、ヴィンセント・コンパニ監督の下でチームが再び真の結束力を取り戻したと語った。「私はこのチームとクラブに深く愛着を感じています。私たちの共通の目標は、5月に再びマリエン広場に立ち、皆さんと共に最高のタイトルを祝うことです！」
ゴレツカの希望移籍先はプレミアリーグだと報じられている
夏には、ゴレツカはまずドイツ代表としてアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるW杯に参加し、その後、自身の将来について決断を下さなければならない。その際も、彼に興味を示すクラブは少なくないだろう。英紙『ビルト』によると、ゴレツカが移籍先として希望しているイングランドのトップクラブ数チームも、すでに獲得への関心を示しているという。
それによると、アーセナルが最も有力視されている。現在リーグ首位に立つアーセナルは、同じく関心を示しているトッテナム・ホットスパーとは異なり、来シーズンは確実にチャンピオンズリーグに出場でき、2部リーグであるチャンピオンシップに降格する心配がないからだ。ただし、アーセナルからの具体的なオファーはまだないという。
セリエAからはインテル・ミラノもゴレツカの獲得に関心を示しているとされ、さらにアトレティコ・マドリードも今夏、再び争奪戦に名乗りを上げると予想されている。
レオン・ゴレツカ：統計データとパフォーマンスデータ
クラブ 試合 ゴール アシスト FCバイエルン 301 48 50 シャルケ04 147 19 16 VfLボーフム 36 4 8