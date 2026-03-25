FCバイエルンを大きな懸念が覆っている。マックス・エベルとヴィンセント・コンパニは真実の半分しか語っていない

「あの時は本当に、本当に痛手だった」とエベルは語った。「3月の最後の代表戦中断期間が、インテル・ミラノ戦での敗因となった」 リーグ優勝はもはやミュンヘンのものだったが、チャンピオンズリーグでは主力選手を欠いた状態で、後に決勝進出を果たす相手に1-2、2-2と敗れた（DFBポカールではそれ以前にすでに敗退していた）。余談だが、当時の深刻な怪我人続出により、レナート・カールが初めてプロチームに招集され、クラブワールドカップでデビューを果たした。

しかし、チャンピオンズリーグ敗退の責任を代表チームだけに押し付けるのは、少々無謀な主張だ。なぜなら、ウパメカノやデイヴィスに加え、他にも多くの主力選手が欠場しており、彼らは皆ミュンヘンで相次いで負傷したからだ。 マヌエル・ノイアー（筋断裂）、キングスレー・コマン（足の炎症）、アレクサンダル・パブロヴィッチ（伝染性単核球症）は、代表戦期間前からすでに欠場していた。その直後、ジャマル・ムシアラ（筋断裂）と伊藤宏樹（中足骨骨折）がFCバイエルンでの試合中に負傷した。

そうした状況下で、ヴィンセント・コンパニが当時を振り返った言葉もまた興味深い。ユニオン・ベルリンに4-0で勝利した試合前の記者会見で、彼はエベルの「カズス・クナクスス（怪我の連鎖）」説について問われた。 コンパニは、昨年の3月の代表戦期間前に、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントと「ハイタッチ」を交わし、歓喜した様子を振り返った。「最高だ、みんな万全だ！これで1週間休めるし、その後こそ本格的に始まるぞ！」と。しかし実際には、その時点でノイアー、コマン、パブロヴィッチという3人の重要選手が、すでに数週間も欠場していたのである。