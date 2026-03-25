基本的に、ドイツ語では英語の単語がますます取り入れられる傾向にあります。その結果生まれたごちゃ混ぜの言語には、なんと「デングリッシュ（Denglisch）」という独自の名前まであります（ちなみにジャマル・ムシアラはこの言葉を流暢に話します）。そうした中、先日マックス・エベルが珍しく別の言語を発言に織り交ぜたのは、実に新鮮な変化でした。それは「疑似ラテン語」です。
翻訳者：
FCバイエルンを大きな懸念が覆っている。マックス・エベルとヴィンセント・コンパニは真実の半分しか語っていない
チャンピオンズリーグの準々決勝進出を受け、FCバイエルンのスポーツディレクターはシーズン終盤の見通しについて語った。1年前にインテル・ミラノに敗れた時と比べ、レアル・マドリード戦での勝機は高まっているのだろうか？
エベル氏は、最終的な評価については「まずは3月の代表戦中断期間を待たなければならない」と強調した。昨シーズンも当初はすべて順調だったが、この中断期間が「決定的な分岐点」となり、ミュンヘンの大きな野望にとっての正念場となった。 ダヨ・ウパメカノ（軟骨損傷）とアルフォンソ・デイヴィス（前十字靭帯断裂および軟骨損傷）は、代表戦でのプレー中に重傷を負い、シーズン残りを欠場することになった。
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マックス・エベル：「それがインテル・ミラノ戦で我々の命取りになった」
「あの時は本当に、本当に痛手だった」とエベルは語った。「3月の最後の代表戦中断期間が、インテル・ミラノ戦での敗因となった」 リーグ優勝はもはやミュンヘンのものだったが、チャンピオンズリーグでは主力選手を欠いた状態で、後に決勝進出を果たす相手に1-2、2-2と敗れた（DFBポカールではそれ以前にすでに敗退していた）。余談だが、当時の深刻な怪我人続出により、レナート・カールが初めてプロチームに招集され、クラブワールドカップでデビューを果たした。
しかし、チャンピオンズリーグ敗退の責任を代表チームだけに押し付けるのは、少々無謀な主張だ。なぜなら、ウパメカノやデイヴィスに加え、他にも多くの主力選手が欠場しており、彼らは皆ミュンヘンで相次いで負傷したからだ。 マヌエル・ノイアー（筋断裂）、キングスレー・コマン（足の炎症）、アレクサンダル・パブロヴィッチ（伝染性単核球症）は、代表戦期間前からすでに欠場していた。その直後、ジャマル・ムシアラ（筋断裂）と伊藤宏樹（中足骨骨折）がFCバイエルンでの試合中に負傷した。
そうした状況下で、ヴィンセント・コンパニが当時を振り返った言葉もまた興味深い。ユニオン・ベルリンに4-0で勝利した試合前の記者会見で、彼はエベルの「カズス・クナクスス（怪我の連鎖）」説について問われた。 コンパニは、昨年の3月の代表戦期間前に、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントと「ハイタッチ」を交わし、歓喜した様子を振り返った。「最高だ、みんな万全だ！これで1週間休めるし、その後こそ本格的に始まるぞ！」と。しかし実際には、その時点でノイアー、コマン、パブロヴィッチという3人の重要選手が、すでに数週間も欠場していたのである。
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ウパメカノとデイヴィスが不可解な状況下で負傷した
言うまでもなく、ウパメカノとデイヴィスの負傷は、ミュンヘンの懸念をさらに深める結果となった――とりわけ、その負傷の経緯には大きな疑問が残るからだ。ウパメカノは、ネーションズリーグの準々決勝第2戦、クロアチア戦でフランス代表として120分間フル出場した後、軟骨損傷と診断された。
デイヴィスは、カナダ代表として出場する前からすでに筋肉系の不調に悩まされていた。負傷による途中交代後、正確な診断も受けずにミュンヘンに戻ったが、そこで最終的に前十字靭帯断裂と軟骨損傷が判明した。FCバイエルンは、こうした経緯を受けてカナダサッカー協会に対し、世間の注目を集める形で訴訟をちらつかせたほどだった。しかし、その後、事態はすぐに沈静化した。 「カナダ側に非はないことが、すぐに明らかになった」と、当時のカナダ代表アシスタントコーチ、フランツ・シーマー氏は先日SPOXのインタビューで語った。
また、その後インスブルックでデイヴィスの手術を行ったクリスチャン・フィンク医師も、SPOXのインタビューでカナダの医師たちを擁護した。「事故直後の緊急事態では、怪我の診断は往々にして容易ではない。痛みによる筋肉の緊張のため、靭帯の不安定性をその場で判断するのは難しい。 「急性期に前十字靭帯断裂を正確に診断できなかったからといって、その人を非難することは決してない」
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FCバイエルン：16人のプロ選手が代表戦遠征中
今度の代表戦期間について、コンパニーは「昨年とは根本的に大きな違いがある」と指摘する。「当時は公式戦だったが、今回は主に親善試合だ。そして多くの代表監督は、選手たちが2試合に出場することはおそらくないだろうとすでに判断している」。エベルは次のように述べた。「我々は今、皆同じ船に乗っている。代表監督たちが多少なりとも配慮してくれることを願っている」。
怪我を抱えるドイツ代表のムシアラとパブロヴィッチは、ユリアン・ナーゲルスマン監督と協議した結果、招集されず、ミュンヘンで復帰に向けて調整中だ。コンパニーはこの件に関して、ナーゲルスマン監督との「良好な関係」を強調した。DFB代表チームには計6人のミュンヘン所属選手が帯同しており、その中には初招集のヨナス・ウルビッグとレナート・カールも含まれている。さらに、海外所属の代表選手10名も加わっている。
イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、今月行われる2つの国際親善試合に向けて、2つの異なるメンバーを招集した。そのため、ハリー・ケインは数日間の休息を取り、週末になってからチームに合流する予定で、来週火曜日にロンドンで行われる日本との第2戦に出場する。
また、ヨーロッパ内での試合に向けて遠征しているのは、コンラート・ライマー（オーストリア）、キム・ミンジェ（韓国）、トム・ビショフ（ドイツU-21）だ。 一方、ヨシップ・スタニシッチ（クロアチア）、ルイス・ディアス（コロンビア）、ウパメカノ、マイケル・オリゼ（ともにフランス）は、親善試合のため、ワールドカップ開催国である米国への長旅を強いられる。ニコラス・ジャクソンはセネガル代表として、ホームとアウェイで各1試合ずつプレーする。FCバイエルンの現役選手の中で、代表に招集されなかったのは、ポルトガル人のラファエル・ゲレイロただ一人である。
試合日程：FCバイエルン・ミュンヘンの今後の試合
日付 時間 試合 4月4日（土） 15時30分 SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ） 4月7日（火） 21時 レアル・マドリード 対 FCバイエルン（チャンピオンズリーグ） 4月11日（土） 18時30分 FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ） 4月15日（水） 21時 FCバイエルン - レアル・マドリード（チャンピオンズリーグ） 4月19日（日） 17時30分 FCバイエルン - VfBシュトゥットガルト（ブンデスリーガ）