「FCバイエルンも選手を失うことになる」：マルクス・クローシェがウリ・ヘーネスの批判に反論

アイントラハトはここ数年、ブンデスリーガで最も効果的な選手売却クラブへと成長していた。2023年にはランダル・コロ・ムアニが9500万ユーロでパリ・サンジェルマンへ移籍し、2025年1月にはオマル・マルムシュが7500万ユーロでマンチェスター・シティへ、そして夏にはウゴ・エキティケが9500万ユーロでリヴァプールFCへと移籍した。 しかし、フランクフルトは今シーズン、自らの目標に追いつくのに苦戦している。

ブンデスリーガでは現在7位にとどまっており、これは国際大会への出場権を逃すことを意味する。ただし、8位のSCフライブルクがDFBポカールで、まず準決勝のVfBシュトゥットガルト戦、そして決勝のFCバイエルンまたはバイエル・レバークーゼン戦に勝利すれば話は別だ。

ホーネス氏は、フランクフルト・スクール・オブ・ファイナンス＆マネジメントのイベントで、この件について次のように述べた。「個人的には、優秀な選手の売却にはあまり賛成できない。私はFCバイエルンでいつもこう言っている。『我々は買い手クラブであり、売り手クラブではない』と。」 フランクフルトの取締役会スポークスマンであるアクセル・ヘルマン氏に向けて、彼は次のように付け加えた。「アクセル・ヘルマン氏もいずれ理解するだろうが、長期的には、選手を売却するたびにチームの基盤が失われていくのだ。5000万、6000万ユーロの移籍金が入るのは嬉しいことだが、その結果はどうなるのか？」