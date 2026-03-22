ZDFの番組『Aktuelles Sportstudio』で、クローシェはFCバイエルン・ミュンヘンのオーナーが「ヘッセン州のクラブは常に主力選手を売却すべきではない」と述べた移籍に関する助言について言及した。
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「FCバイエルンも選手を失うことになる」：マルクス・クローシェがウリ・ヘーネスの批判に反論
「FCバイエルンも将来的には選手を失うことになるだろう」とクローシェは述べ、国際的なメディアで囁かれている噂について次のように言及した。「もしマイケル・オリゼがレアル・マドリードへ移籍したいと望むなら、そのための道は開かれるだろう」
ここ数週間、あるいは数ヶ月にわたり、レアルやプレミアリーグのトップクラブがこの卓越した才能に注目しているという報道が度々報じられてきた。「市場は変化した。他の国やクラブには異なる選択肢がある。国際的な文脈においてブンデスリーガの競争力を維持すること、それが我々の核心的な課題だ」とクローシェは説明した。
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アイントラハト・フランクフルト、欧州カップ戦出場を逃す可能性も――ウリ・ヘーネスが批判
アイントラハトはここ数年、ブンデスリーガで最も効果的な選手売却クラブへと成長していた。2023年にはランダル・コロ・ムアニが9500万ユーロでパリ・サンジェルマンへ移籍し、2025年1月にはオマル・マルムシュが7500万ユーロでマンチェスター・シティへ、そして夏にはウゴ・エキティケが9500万ユーロでリヴァプールFCへと移籍した。 しかし、フランクフルトは今シーズン、自らの目標に追いつくのに苦戦している。
ブンデスリーガでは現在7位にとどまっており、これは国際大会への出場権を逃すことを意味する。ただし、8位のSCフライブルクがDFBポカールで、まず準決勝のVfBシュトゥットガルト戦、そして決勝のFCバイエルンまたはバイエル・レバークーゼン戦に勝利すれば話は別だ。
ホーネス氏は、フランクフルト・スクール・オブ・ファイナンス＆マネジメントのイベントで、この件について次のように述べた。「個人的には、優秀な選手の売却にはあまり賛成できない。私はFCバイエルンでいつもこう言っている。『我々は買い手クラブであり、売り手クラブではない』と。」 フランクフルトの取締役会スポークスマンであるアクセル・ヘルマン氏に向けて、彼は次のように付け加えた。「アクセル・ヘルマン氏もいずれ理解するだろうが、長期的には、選手を売却するたびにチームの基盤が失われていくのだ。5000万、6000万ユーロの移籍金が入るのは嬉しいことだが、その結果はどうなるのか？」
ホーネス体制下で、バイエルンが1人の選手に対して支払った移籍金は4500万ユーロを超えたことはない
一方、ホーネス氏の指揮下では、バイエルンは選手1人あたり4500万ユーロを超える移籍金を得たことは一度もなかった。 その金額に相当する移籍金で獲得されたのは、ロベルト・レヴァンドフスキ（FCバルセロナ、2022年）、ルーカス・エルナンデス（PSG、2023年）、マタイス・デ・リフト（マンチェスター・ユナイテッド、2024年）の3選手である。最も高額な新戦力はハリー・ケインで、トッテナム・ホットスパーに約1億ユーロが支払われた。 「今なら1億5000万ユーロで彼を買いたい」と74歳の彼は語った。「彼はバイエルン・ミュンヘンにとって夢のような存在だからだ。世界的な顔であり、人柄も良く、我々のユース、18歳の選手たちにとっての模範だ。彼は彼らを温かく迎え入れ、ボールをどう蹴るべきかを教えてくれる。」
オリゼを獲得しようとするクラブも、同様に多額の資金を用意しなければならないだろう。クリスタル・パレスからミュンヘンへ5300万ユーロで移籍したこのフランス人選手は、2029年まで契約が残っている。契約解除条項は存在しない。
アイントラハト・フランクフルトの記録的な退団者数
選手 移籍金 年 新所属クラブ ランダル・コロ・ムアニ 9500万ユーロ 2023 パリ・サンジェルマン ウーゴ・エキティケ 9500万ユーロ 2025 リヴァプールFC オマル・マルムシュ 7500万ユーロ 2025 マンチェスター・シティ ルカ・ヨヴィッチ 6300万ユーロ 2019 レアル・マドリード セバスティアン・ハラー 5000万ユーロ 2019 ウェストハム・ユナイテッド