同紙によると、フロレンティーノ・ペレス氏がレアル・マドリードの会長選で再選すれば移籍は成立し、コナテは4年契約（延長オプション1年）を結ぶ見込みだ。

リヴァプールがコナテの退団を正式発表したばかり。27歳のコナテはSNSで「最後の試合で皆さんにお別れを言えなかったことが残念だ」とファンにメッセージを送った。 「あの時、これが最後の試合になるとは思っていなかった」と明かし、クラブとの契約交渉が決裂したことに驚いていたことを示唆した。

4月には契約延長が確実視され、エバートン戦後、本人も「合意まであと一歩」と語っていた。L'Equipe紙も最終調整のみと伝えていた。