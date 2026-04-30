FCバイエルンも注目：アーセナルが現地でトップストライカーをスカウトか

オシメンは昨夏、クラブ史上最高額7500万ユーロでガラタサライからナポリへ移籍。今季も31試合27得点を挙げ、ストライカーとしての力を示している。

アーセナルは今夏、スポルティングからヴィクトル・ギョケレスを6700万ユーロで獲得したが、 しかし公式戦49試合で21得点にとどまり、期待を完全に満たしていない。そのためクラブは攻撃の補強を検討。ガラタサライは再売却でも投資額回収を狙う。