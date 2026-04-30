スペインのスポーツ紙『AS』によると、アーセナルのスポーツディレクター、アンドレア・ベルタ氏は先週末のガラタサライ対フェネルバフチェ（3-0）でオシムヘン選手を視察し、ガラタサライ側に移籍の可能性を問い合わせたという。
AFP
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FCバイエルンも注目：アーセナルが現地でトップストライカーをスカウトか
オシメンは昨夏、クラブ史上最高額7500万ユーロでガラタサライからナポリへ移籍。今季も31試合27得点を挙げ、ストライカーとしての力を示している。
アーセナルは今夏、スポルティングからヴィクトル・ギョケレスを6700万ユーロで獲得したが、 しかし公式戦49試合で21得点にとどまり、期待を完全に満たしていない。そのためクラブは攻撃の補強を検討。ガラタサライは再売却でも投資額回収を狙う。
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アーセナルはガラタサライの選手2人を追加でスカウトしている。
『AS』紙によると、スポーツディレクターのベルタはダービーでオシメンだけに注目していたわけではない。ガラタサライのGKウグルカン・チャキルと攻撃的MFバリシュ・アルペル・イルマズも以前から興味の対象だったという。
バイエルン・ミュンヘンも以前からオシムヘンに注目。夏に33歳になるハリー・ケインの後継者候補として、ナイジェリア人FWの名前が挙がっている。ユヴェントスのドゥシャン・ヴラホヴィッチも候補だ。
ガラタサライでのビクター・オシムヘンの2025/26シーズン：
ゲーム： 31 出場時間： 2386 得点: 20 アシスト： 7