「FCバイエルンも注目すべき選手だ」：トーマス・ミュラーが古巣に新たなW杯のスターを推薦

木曜日のワールドカップ第2戦、0－0で迎えた72分、マンザンビが途中出場。粘るボスニア代表に苦戦していたスイス代表は、彼の巧みなプレーで試合を動かした。

投入直後の74分、マンザンビはボレーでネットを揺らし、優勝候補スイスに待望の先制点。終盤はほぼすべての攻撃を彼経由で展開し、2点目のバルガス弾もアシスト。3-0となる3点目も自ら決め、20歳が独壇場だった。

ミュラーは「彼の柔軟性と謙虚さが伝わってくる。プレーには判断力の成熟も見えるし、仕事への姿勢も申し分ない。フライブルクで全力で走る彼の成長は、本当に素晴らしい」と称えた。