マンザンビがスイス代表としてボスニア・ヘルツェゴビナ戦（4-1）で輝いたのを受け、ミュラーはMagentaTVで「バイエルンも彼に注目すべき」と語った。 2014年優勝メンバーでドルトムントの象徴、マッツ・フンメルスも「あるいはBVB（ドルトムント）が獲得するかも」と続けた。
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「FCバイエルンも注目すべき選手だ」：トーマス・ミュラーが古巣に新たなW杯のスターを推薦
木曜日のワールドカップ第2戦、0－0で迎えた72分、マンザンビが途中出場。粘るボスニア代表に苦戦していたスイス代表は、彼の巧みなプレーで試合を動かした。
投入直後の74分、マンザンビはボレーでネットを揺らし、優勝候補スイスに待望の先制点。終盤はほぼすべての攻撃を彼経由で展開し、2点目のバルガス弾もアシスト。3-0となる3点目も自ら決め、20歳が独壇場だった。
ミュラーは「彼の柔軟性と謙虚さが伝わってくる。プレーには判断力の成熟も見えるし、仕事への姿勢も申し分ない。フライブルクで全力で走る彼の成長は、本当に素晴らしい」と称えた。
- AFP
バイエルンも関心。ヨハン・マンザンビはトップクラブへ移籍か。
2023年初頭、17歳のマンザンビはジュネーブ・セルヴェットのユースからフライブルクユースへ移籍。2024/25シーズン終盤にトップチームに定着し、昨季ブレークした。 ヨーロッパリーグ決勝進出に貢献し、公式戦47試合で7ゴール9アシストをマークした。
その活躍から、バイエルンやPSG、ドルトムント、レアル、マンUなどビッグクラブが関心を示していると報じられている。
契約は2030年までで、解除条項もないため、フライブルクが今すぐ売却する可能性は低い。だがW杯でさらに活躍すれば、オファーは増えそうだ。
2025年6月に代表デビューし、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦で14試合5得点を記録した。 カタール戦のドロー発進をものともしないマンザンビは、グループ最終戦で共催国カナダと対戦する。
ヨハン・マンザンビの活躍：スイス対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦のデータ
試合
スイス 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
結果
4-1（前半0-0）
得点
1:0 マンザンビ（74分）、2:0 バルガス（84分）、3:0 マンザンビ（90分）、3:1 マフミック（90+3分）、4:1 シャカ（90+8分、PK）
大会
2026年ワールドカップ・グループステージ第2節
開催地
ロサンゼルス（米国）