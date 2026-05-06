FCバイエルンは「惨め」で「精彩を欠く」：海外メディアがFCBを厳しく批判、「ハンドの騒動」と報じる

バイエルン・ミュンヘンは準決勝で敗退。パリ・サンジェルマンとの1－1の引き分けでは、第1戦の4－5の敗北を覆せなかった。ハンドの判定への抗議にもかかわらず、国際メディアはパリの勝利を正当と認めた。
バイエルンの選手評価：ケインの得点は遅すぎた。目立ったのはミュンヘン勢1人だけ。
バイエルン・ミュンヘンは準決勝で敗退。パリ・サンジェルマンとの1－1の引き分けでは、第1戦の4－5の敗北を覆せなかった。ハンドの判定への抗議にもかかわらず、国際メディアはパリの勝利を正当と認めた。
バイエルンの選手評価：ケインの得点は遅すぎた。目立ったのはミュンヘン勢1人だけ。
『レキップ』：「フランスサッカーの歴史はたびたびミュンヘンで動いた。アリアンツ・アレーナはPSGにとって今も喜びの場だ。5月31日のインテル戦の劇的勝利以来、この首都クラブはバイエルンの地と縁深く、水曜日のチャンピオンズリーグ準決勝第2戦でもバイエルンと引き分け、勢いを強めた。」
ル・フィガロ紙：「パリ・サンジェルマンが決勝へ。スリリングな試合で守備が輝き、苦難を乗り越えた。2つ目の星が目前に。」
マルカ紙：「ルイス・エンリケ率いるバイエルンはPSGの聖地となった。デンベレの早期ゴールでリードを広げた。ケインのロスタイム弾は遅すぎた。パリはアルテタ率いるアーセナルとタイトルを争う。」
AS紙：「PSGこそ真の“天敵”だ！」
ムンド・デポルティーボ：「ルイス・エンリケ率いるPSGは5月30日、チャンピオンズリーグ決勝でミケル・アルテタ率いるアーセナルと対戦する。ブダペストのプスカシュ・アリーナではスペイン人監督が激突する。」
BBC：「準決勝第2戦はパリでの第1戦のような名勝負ではなかった。バイエルンは前半、ヴィティーニャがクリアしたボールがペナルティエリア内でジョアン・ネヴェスの腕に当たった場面でPKを主張したが、味方選手が最後に触れたためルール上不可。」
ガーディアン紙：「パリ・サンジェルマンは本気を出し、調子を落としたバイエルンを封じて第1戦のリードを守り切った。彼らはチャンピオンズリーグ決勝でアーセナルと対戦する。」
ザ・サン紙：「王者は止まらない。イングランド勢を倒すことに飢えたチームだ。第1戦で9得点を奪った勢いのまま第2戦も攻め込み、バイエルンは惨敗した。」
コリエレ・デロ・スポルト紙：「第1戦はゴールと興奮と緊張に満ちていた。第2戦もその流れを受け、PSGの2年連続CL決勝進出が決まった。バイエルンはアリアンツ・アレーナでの1-1の引き分けで敗退を認めざるを得なかった。」
クーリエ紙：「準決勝で終止符：バイエルンはディフェンディングチャンピオンのパリSGに敗れた。」
クローンツァイトゥング紙：「PSGが歓喜し、バイエルンを涙の谷へ突き落とした。コンパニー監督率いるドイツ王者のトリプル制覇の夢は早々に消えた。ケインら攻撃陣は堅固な守備を崩せなかった。」
Blick紙：「ハンド判定の末、バイエルンは敗退。」