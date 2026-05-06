FCバイエルンは「惨め」で「精彩を欠く」：海外メディアがFCBを厳しく批判、「ハンドの騒動」と報じる

BBC：「準決勝第2戦はパリでの第1戦のような名勝負ではなかった。バイエルンは前半、ヴィティーニャがクリアしたボールがペナルティエリア内でジョアン・ネヴェスの腕に当たった場面でPKを主張したが、味方選手が最後に触れたためルール上不可。」

ガーディアン紙：「パリ・サンジェルマンは本気を出し、調子を落としたバイエルンを封じて第1戦のリードを守り切った。彼らはチャンピオンズリーグ決勝でアーセナルと対戦する。」

ザ・サン紙：「王者は止まらない。イングランド勢を倒すことに飢えたチームだ。第1戦で9得点を奪った勢いのまま第2戦も攻め込み、バイエルンは惨敗した。」

コリエレ・デロ・スポルト紙：「第1戦はゴールと興奮と緊張に満ちていた。第2戦もその流れを受け、PSGの2年連続CL決勝進出が決まった。バイエルンはアリアンツ・アレーナでの1-1の引き分けで敗退を認めざるを得なかった。」

クーリエ紙：「準決勝で終止符：バイエルンはディフェンディングチャンピオンのパリSGに敗れた。」

クローンツァイトゥング紙：「PSGが歓喜し、バイエルンを涙の谷へ突き落とした。コンパニー監督率いるドイツ王者のトリプル制覇の夢は早々に消えた。ケインら攻撃陣は堅固な守備を崩せなかった。」

Blick紙：「ハンド判定の末、バイエルンは敗退。」