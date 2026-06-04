オムロップ・ヘルダーランドによると、VfBはNECナイメーヘンの22歳コデイ・サノを夏の補強候補に挙げた。
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FCバイエルンは障害となるか？VfBシュトゥットガルトは大型移籍を画策中だが、問題が生じる恐れがある。
同じく今夏、多くのクラブから関心を集めたマインツの佐野海秀の弟は、ナイメーヘンで3シーズン目にして最高のシーズンを送った。すでに今冬の移籍市場ではアヤックスやノッティンガム・フォレストが注目しているという。
しかし移籍は認められず、最終節まで3位を維持したチームの軸として残留した。クラブは史上初めてCL出場権を得る可能性がある。今季は3ゴール7アシストを記録した。
守備と攻撃の両方をこなすボランチだけでなく左ウイングも務め、その多才さが攻撃力を支えている。このプロフィールは、FCバイエルンの影響でキープレーヤーを失う可能性があるPSVアイントホーフェンが今夏求めるタイプと一致する。
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FCバイエルンは、PSVアイントホーフェンがサノを獲得する可能性に懸念を抱いている。
ドイツの最多優勝クラブは、イスマエル・サイバリとの個人合意に達し、PSVとの夏の移籍交渉を進めている。しかしオランダ紙『アイントホーフェン・ダグブラッド』によると、PSVが求める移籍金が依然として問題だ。 同紙は移籍金を「巨額」と表現し、6000万ユーロ超と伝えている。実現すれば、エールディヴィジの強豪PSVにとってクラブ史上最高額となる。
一方、PSVはサイバリの移籍を前提にサノ獲得へ動き出しており、VfBは新たなライバル出現に直面しそうだ。
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VfBシュトゥットガルトがサノに興味。スティラーやチェマ・アンドレスの代役か。
一方、シュトゥットガルトでは、サノが退団する可能性のある選手を補うことになるかもしれない。ドイツ代表のアンジェロ・スティラーは海外トップクラブへの移籍が噂され、昨夏レアル・マドリードから300万ユーロで獲得したチェマ・アンドレスには買い戻しオプションがある。
レアルの新監督ジョゼ・モウリーニョがDFBポカール決勝を観戦したことで、買い戻し条項が行使されるという噂が浮上したが、スカイによるとVfBは現時点で深刻には捉えていない。