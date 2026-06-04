同じく今夏、多くのクラブから関心を集めたマインツの佐野海秀の弟は、ナイメーヘンで3シーズン目にして最高のシーズンを送った。すでに今冬の移籍市場ではアヤックスやノッティンガム・フォレストが注目しているという。

しかし移籍は認められず、最終節まで3位を維持したチームの軸として残留した。クラブは史上初めてCL出場権を得る可能性がある。今季は3ゴール7アシストを記録した。

守備と攻撃の両方をこなすボランチだけでなく左ウイングも務め、その多才さが攻撃力を支えている。このプロフィールは、FCバイエルンの影響でキープレーヤーを失う可能性があるPSVアイントホーフェンが今夏求めるタイプと一致する。