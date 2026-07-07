バイエルンは移籍金として最大700万ユーロを受け取り、ボーナスでさらに500万ユーロを加算できる見込みだ。一方、ニュベルには数百万ユーロの退職金が支払われると報じられている。年俸約1100万ユーロの高額契約は2029年まで残っていた。

『ビルト』紙によると、ヌーベルは契約残存期間3年分の補償金を要求。ベシクタシュでの年俸とバイエルンでの年俸の差額が基準となった。

バイエルンは7月20日のチーム練習開始までにGKを売却する必要があり、この条件を受け入れた。その間、ベシクタシュは他クラブで新GKを探すとも示唆し、スポーツディレクターのマックス・エベル氏への圧力が高まっていた。