SkyとBildによると、29歳のGKヌーベルはトルコ・スーペル・リーグのベシクタシュへ移籍する。新クラブはバイエルンと選手本人と大筋で合意したと発表。ヌーベルは火曜夜にイスタンブールへ到着し、水曜にメディカルチェックを受ける。
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FCバイエルンは追加支払いをするのか？アレクサンダー・ニュベルの驚きの移籍にまつわる奇妙な詳細が明らかになった。
バイエルンは移籍金として最大700万ユーロを受け取り、ボーナスでさらに500万ユーロを加算できる見込みだ。一方、ニュベルには数百万ユーロの退職金が支払われると報じられている。年俸約1100万ユーロの高額契約は2029年まで残っていた。
『ビルト』紙によると、ヌーベルは契約残存期間3年分の補償金を要求。ベシクタシュでの年俸とバイエルンでの年俸の差額が基準となった。
バイエルンは7月20日のチーム練習開始までにGKを売却する必要があり、この条件を受け入れた。その間、ベシクタシュは他クラブで新GKを探すとも示唆し、スポーツディレクターのマックス・エベル氏への圧力が高まっていた。
- Getty Images
マックス・エベルルはFCバイエルンで今後も移籍収入を得続けるべきだ。
2020年、ヌーベルはノイアーの後継者としてシャルケ04からバイエルン・ミュンヘンへ移籍したが、期待に応えられなかった。その後、ASモナコとVfBシュトゥットガルトへ3年間レンタルされた。現在はウルビッグが後継者候補となっている。
しかし、エベルはW杯組のナサニエル・ブラウン（5500万）とイスマエル・サイバリ（5000万）を夏に獲得したため、追加の資金確保が急務だ。 ヌーベルに加え、ダニエル・ペレツ（サウサンプトン／8）とジョナ・クシ＝アサレ（フルハム／6）も売却し、計約1400万ユーロの収入を得た。さらに、レンタル中のブライアン・サラゴサ、ジョアン・パルヒーニャ、サシャ・ボエイの移籍先も探す必要がある。パルヒーニャにはトッテナムに続きスポルティング・リスボンも興味を示したが、獲得を断念したと伝えられている。
エベルは強力な監督委員会の監視下にある。8月にはウリ・ヘーネスやカール＝ハインツ・ルンメニゲらが中心となる同委員会が、52歳の去就を決定する予定だ。契約は2027年までだが、ヘーネスは最近、契約延長の可能性を「60対40」と語った。
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