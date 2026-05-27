カタルーニャのクラブがイングランド代表選手を巡る争奪戦で優位に立っている。移籍市場専門家ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、同クラブはすでにゴードンと合意に達しているという。
これにより、FCバイエルン・ミュンヘンとリヴァプールFCは争奪戦から脱落した。
カタルーニャのクラブがイングランド代表選手を巡る争奪戦で優位に立っている。移籍市場専門家ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、同クラブはすでにゴードンと合意に達しているという。
これにより、FCバイエルン・ミュンヘンとリヴァプールFCは争奪戦から脱落した。
ゴードンはスペイン移籍を強く希望している。彼は、ハンス・フリック監督、スポーツディレクターのデコ、ジョアン・ラポルタ会長が率いるスペイン北東部のスポーツプロジェクトに魅力を感じている。
この流れが「ブルグラナ」に有利になったのは、最近の視察旅行がきっかけだ。デコはアシスタントのボヤン・クルキッチとジョアン・アマラルを連れてロンドンを訪れた。
公式にはチェルシーのFWジョアン・ペドロとも接触したが、報道によると代表団の最優先事項はゴードンだった。この「魅力攻勢」は成功し、移籍交渉に大きな影響を与えた。
報道によると、このイングランド人FWの夢はカンプ・ノウでプレーすることだ。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ニューカッスルとバルセロナはすでに正式交渉に入っている。バルセロナは他クラブの介入を避けるため、時間との戦いにある。
バイエルンは数週間前からゴードンに関心を示し、リヴァプールも最近獲得に動き出した。リヴァプールは今シーズン不振で、モハメド・サラーの退団も予想されるため、攻撃強化を狙った。しかし、本人はバルセロナを優先しており、リヴァプールの努力は実らなかった。
FCバルセロナは選手側と合意したが、まだ大きな財政的障壁がある。ゴードンは2030年までニューカッスルと契約しているため、交渉の主導権はニューカッスルにある。数週間前、このプレミアリーグクラブは彼の市場価値を8500万～9000万ユーロと見積もった。 だがバルサにその巨額を支払う余裕はない。
年俸はバルサの予算内であり、本人も移籍を強く希望しているため、交渉の切り札となる可能性がある。バルサは5年契約を目指している。
バルサはゴードン獲得で戦力の幅を広げたい。彼は左サイドでラフィーニャの負担を軽減する。ラフィーニャは今季怪我で長期離脱し、レンタルバックのラッシュフォードも退団した。
ゴードンはセンターフォワードも務められるため、ロベルト・レヴァンドフスキ退団の穴を部分的に埋めることができる。これにより、新たな得点源確保の緊急度は大きく下がった。
ただし「典型的な9番」の獲得は依然として選択肢であり、ゴードンが加わればデコはより余裕を持って補強を進められる。