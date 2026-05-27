ゴードンはスペイン移籍を強く希望している。彼は、ハンス・フリック監督、スポーツディレクターのデコ、ジョアン・ラポルタ会長が率いるスペイン北東部のスポーツプロジェクトに魅力を感じている。

この流れが「ブルグラナ」に有利になったのは、最近の視察旅行がきっかけだ。デコはアシスタントのボヤン・クルキッチとジョアン・アマラルを連れてロンドンを訪れた。

公式にはチェルシーのFWジョアン・ペドロとも接触したが、報道によると代表団の最優先事項はゴードンだった。この「魅力攻勢」は成功し、移籍交渉に大きな影響を与えた。