エディ・ハウ監督は、先週末のクリスタル・パレス戦（1-2で敗北）でニック・ウォルテマデが再びベンチスタートとなったことについて、このドイツ代表選手に対し明らかに批判的な口調で答えた。
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FCバイエルンは注目している。ニック・ウォルテマデを巡るニューカッスル・ユナイテッドの状況は悪化しているのか？
「私は移籍金ではなく、自分の目で見たものに基づいてチームを編成している」とハウ監督は『Chronicle Live』の取材に語った。ウォルテマデはイーグルス戦で出場時間が少なかった。 試合終了間際にホームのジャン＝フィリップ・マテタが同点弾を挙げた直後、この24歳はウィリアム・オスラと交代して出場。しかしアディショナルタイムにクリスタルが勝ち越し、為す術がなかった。
プレミアリーグではクリスマス直前のチェルシー戦で2得点を挙げたのが最後のゴールで、以降アシスト2回にとどまる。本人はスランプを否定する。
「ニューカッスルではシーズン序盤と『全く異なるポジション』でプレーしている」とウォルテマデは最近『ズュートドイチェ・ツァイトゥング』に語った。「ストライカーの得点を、50、60、70メートル離れた位置でプレーするMFの成績と比べられない」
「今の僕はシーズン序盤のニック・ウォルテメイドとは別の人だ」と彼は言い、シーズン中にハウ監督から指示されたより深い位置でのプレーについて語った。「今の僕を評価するなら、1対1の局面での戦い方やスペースの確保を見てもらいたい」 しかしハウ監督は、CLプレーオフのバルセロナ戦2試合（1-1、2-7）でウォルテマデをベンチに留めた。
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ニューカッスルのウォルテメード、ベンチ入りが増加。BVBやFCバイエルンへの移籍か。
DFB所属のFWの立場が厳しいため、最近ウォルテマデの移籍噂が絶えない。ギラッシが退団すればドルトムントが、またバイエルンも獲得を検討している。
昨夏も獲得に動いたが、ニューカッスルの破格オファーに敗れた。 ポータルサイト「CaughtOffside」によると、バイエルンは依然としてウォルテマデの状況を注視。レンタル中のニコラス・ジャクソンが退団したため、ハリー・ケインのバックアップ役としてフォワードのポジションに空きが生まれたからだ。 ただし、ケインやムシアラ、ニャブリが君臨する攻撃陣で控えに甘んじるかは疑問だ。ハウ監督が辞任すれば状況は一変する可能性もある。
なお、バイエルンの補強優先度は右SBとLWディアスのバックアップであり、ウォルテマデが1年でイングランドを去る可能性は低い。ニューカッスルも昨夏の移籍金を回収できず、売却には消極的だ。 仮に再アプローチしても、連覇中のチームは多額の資金が必要で、大型投資より合理性を重んじる新方針からも可能性は低い。
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ナゲルスマン、ヴォルテマデ起用巡りハウを批判
昨夏、ウォルテマデは7500万ユーロの移籍金でシュトゥットガルトからニューカッスルへ加入。プレミアリーグ開幕5試合で4得点を挙げたが、その後は低迷。今季は全大会で6得点にとどまっている。
前季CL予選突破組ながら32試合14敗で14位と低迷している。終盤戦で巻き返し、ヨーロッパカップの抽選に恵まれれば国際舞台復帰の望みはある。
迫るW杯を控え、出場と得点を重ねることはウォルテマデの焦りにも効く。3月末にはドイツ代表のナーゲルスマン監督が彼を再起させることを最優先と述べ、励ました。
その際、ナゲルスマンは同僚のハウ監督を皮肉り、代表ではクラブのように深い位置でプレーさせないと強調した。「彼はしばしば非常に深い位置でプレーしており、6番として守備をする場合、ゴールまでの距離が遠くなってしまう。 代表ではゴールから80mも離れることはない」と、スイスとガーナ戦を前に語った。
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ナゲルスマン監督はヴォルテマデを擁護し、ウンダフを巡る騒動を収束させた。
ドイツ代表監督は約束通り、ヴォルテマデに2試合で十分な出場機会を与えた。 スイス戦（4-3）では62分、ハヴェルツに代わり出場。好調ウンダフはベンチに留まった。ガーナ戦（2-1）でも78分間センターフォワードで起用され、決勝点を挙げたウンダフより優先された。
この起用は国内で議論を呼んだ。ナゲルスマンは特にスイス戦後、ウォルテマデを明確に擁護した。
「ニックは代表で結果を出しているが、ニューカッスルでは厳しい状況だ。私は選択を迫られている。絶好調のストライカーに自信を持たせるか、調子が落ちたストライカーをベンチに置くか。 心理学者たちに意見を聞いてみるのもいいかもしれない」と語り、一方で「彼らは私と正反対のことを言うだろう。無任用の心理学者たちの趣味は、どんな監督の意見にも反対することだ」と批判した。
さらにナゲルスマンは、夏のワールドカップを見据え、198cmの長身で技術もあるウォルテマデが今後どんな役割を果たせるかにも言及。「ニックには代表で再び調子を上げてもらいたい。ニューカッスルでは結果が出ていないが、デニズは好調。今日出場したかどうかで彼の自信は変わらない」と語った。
デニズ・ウンダヴとニック・ウォルテマデのパフォーマンスデータと統計
プレイヤー 試合 ゴール アシスト ニック・ウォルテメイド 49 11 5 デニズ・ウンダヴ 40 23 13