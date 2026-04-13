FCバイエルンは注目している。ニック・ウォルテマデを巡るニューカッスル・ユナイテッドの状況は悪化しているのか？

「私は移籍金ではなく、自分の目で見たものに基づいてチームを編成している」とハウ監督は『Chronicle Live』の取材に語った。ウォルテマデはイーグルス戦で出場時間が少なかった。 試合終了間際にホームのジャン＝フィリップ・マテタが同点弾を挙げた直後、この24歳はウィリアム・オスラと交代して出場。しかしアディショナルタイムにクリスタルが勝ち越し、為す術がなかった。

プレミアリーグではクリスマス直前のチェルシー戦で2得点を挙げたのが最後のゴールで、以降アシスト2回にとどまる。本人はスランプを否定する。

「ニューカッスルではシーズン序盤と『全く異なるポジション』でプレーしている」とウォルテマデは最近『ズュートドイチェ・ツァイトゥング』に語った。「ストライカーの得点を、50、60、70メートル離れた位置でプレーするMFの成績と比べられない」

「今の僕はシーズン序盤のニック・ウォルテメイドとは別の人だ」と彼は言い、シーズン中にハウ監督から指示されたより深い位置でのプレーについて語った。「今の僕を評価するなら、1対1の局面での戦い方やスペースの確保を見てもらいたい」 しかしハウ監督は、CLプレーオフのバルセロナ戦2試合（1-1、2-7）でウォルテマデをベンチに留めた。