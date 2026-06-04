「FCバイエルンの運営にはいつも感心している」と元ストライカーがドイツの最多優勝クラブを絶賛。

長年にわたりシティのディフェンダーを務めてきた彼を2024年にトーマス・トゥヘル監督の後任に据えるという決定について、彼はバイエルン・ミュンヘンを称賛した。「バーンリーでの降格にもかかわらず、クラブのアイデンティティに合う何かを見出し、彼を獲得したバイエルンの経営陣には大きな敬意を表さなければならない。それは賢明な決断だった」

さらに「当初は多くの人が彼に向いていないと考えたが、見事に結果を出している。彼のような人物を適切な環境に置き、理解者とともに働かせれば、今日のバイエルンのようなチームが生まれる」と続けた。

コンパニー率いるバイエルンは今季、ブンデスリーガとDFBポカールを制し、CLでは準決勝でPSGに敗れたものの、高い評価を得た。

コンパニーの活躍は高く評価されたが、ヘンリーにとっては驚きではない。「ベルギー代表でアシスタントコーチをしていた時、彼と働いたことがある。 彼ほど賢い指導者はいない。多言語を話し、要求を明確に伝え、行動は果敢だ。強いリーダーシップで、適切な選手さえいれば結果を出すと証明した」