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Thierry Henry 2026IMAGO / Bildbyran
Falko Blöding

翻訳者：

「FCバイエルンの運営にはいつも感心している」と元ストライカーがドイツの最多優勝クラブを絶賛。

ブンデスリーガ
バイエルン

元世界屈指のストライカー、ティエリ・アンリがFCバイエルンを称賛した。同クラブの哲学を絶賛し、元チームメイトのヴィンセント・コンパニも高く評価した。

スポーツ・イラストレイテッド・ドイツ』のインタビューでアンリは「ジャマル・ムシアラ、マイケル・オリゼ、ルイス・ディアス、ハリー・ケイン、セルジュ・ニャブリ、ジョシュア・キミッヒのような選手たちを見るのは本当に楽しい。私はずっと、FCバイエルンの運営に感心していた」と語った。

  • ヘンリーは、かつてFCBでプレーしたフランス人選手たちの話も影響したと明かす。リベリー、サニョール、リザラズらは「バイエルンのクラブ、ファン、メンタリティすべてを絶賛していた」と、元フランス代表は語った。

    ヘンリーは現役でアーセナル、バルセロナ、ニューヨーク・レッドブルズでプレーし、引退後はテレビ解説者やベルギー代表アシスタントコーチを務めた。

    2016～2018年には、現バイエルン監督ヴァンサン・コンパニを指導し、ロシアW杯で3位入賞を果たした。

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  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    バイエルンのコンパニ獲得について、ヘンリーは「賢明な決断だ」と語った。

    長年にわたりシティのディフェンダーを務めてきた彼を2024年にトーマス・トゥヘル監督の後任に据えるという決定について、彼はバイエルン・ミュンヘンを称賛した。「バーンリーでの降格にもかかわらず、クラブのアイデンティティに合う何かを見出し、彼を獲得したバイエルンの経営陣には大きな敬意を表さなければならない。それは賢明な決断だった」

    さらに「当初は多くの人が彼に向いていないと考えたが、見事に結果を出している。彼のような人物を適切な環境に置き、理解者とともに働かせれば、今日のバイエルンのようなチームが生まれる」と続けた。

    コンパニー率いるバイエルンは今季、ブンデスリーガとDFBポカールを制し、CLでは準決勝でPSGに敗れたものの、高い評価を得た。

    コンパニーの活躍は高く評価されたが、ヘンリーにとっては驚きではない。「ベルギー代表でアシスタントコーチをしていた時、彼と働いたことがある。 彼ほど賢い指導者はいない。多言語を話し、要求を明確に伝え、行動は果敢だ。強いリーダーシップで、適切な選手さえいれば結果を出すと証明した」

  • FCバイエルンの史上最高額移籍

    選手ポジション移籍元移籍金
    ハリー・ケインFWトッテナム・ホットスパー2023年9500万ユーロ
    ルーカス・エルナンデスディフェンスアトレティコ・マドリード20198000万ユーロ
    ルイス・ディアス攻撃リヴァプールFC20257000万ユーロ
    マタイス・デ・リフトディフェンスユヴェントス20226700万ユーロ
    マイケル・オリゼ攻撃クリスタル・パレス20245300万ユーロ