『スポーツ・イラストレイテッド・ドイツ』のインタビューでアンリは「ジャマル・ムシアラ、マイケル・オリゼ、ルイス・ディアス、ハリー・ケイン、セルジュ・ニャブリ、ジョシュア・キミッヒのような選手たちを見るのは本当に楽しい。私はずっと、FCバイエルンの運営に感心していた」と語った。
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「FCバイエルンの運営にはいつも感心している」と元ストライカーがドイツの最多優勝クラブを絶賛。
ヘンリーは、かつてFCBでプレーしたフランス人選手たちの話も影響したと明かす。リベリー、サニョール、リザラズらは「バイエルンのクラブ、ファン、メンタリティすべてを絶賛していた」と、元フランス代表は語った。
ヘンリーは現役でアーセナル、バルセロナ、ニューヨーク・レッドブルズでプレーし、引退後はテレビ解説者やベルギー代表アシスタントコーチを務めた。
2016～2018年には、現バイエルン監督ヴァンサン・コンパニを指導し、ロシアW杯で3位入賞を果たした。
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バイエルンのコンパニ獲得について、ヘンリーは「賢明な決断だ」と語った。
長年にわたりシティのディフェンダーを務めてきた彼を2024年にトーマス・トゥヘル監督の後任に据えるという決定について、彼はバイエルン・ミュンヘンを称賛した。「バーンリーでの降格にもかかわらず、クラブのアイデンティティに合う何かを見出し、彼を獲得したバイエルンの経営陣には大きな敬意を表さなければならない。それは賢明な決断だった」
さらに「当初は多くの人が彼に向いていないと考えたが、見事に結果を出している。彼のような人物を適切な環境に置き、理解者とともに働かせれば、今日のバイエルンのようなチームが生まれる」と続けた。
コンパニー率いるバイエルンは今季、ブンデスリーガとDFBポカールを制し、CLでは準決勝でPSGに敗れたものの、高い評価を得た。
コンパニーの活躍は高く評価されたが、ヘンリーにとっては驚きではない。「ベルギー代表でアシスタントコーチをしていた時、彼と働いたことがある。 彼ほど賢い指導者はいない。多言語を話し、要求を明確に伝え、行動は果敢だ。強いリーダーシップで、適切な選手さえいれば結果を出すと証明した」
FCバイエルンの史上最高額移籍
選手 ポジション 移籍元 年 移籍金 ハリー・ケイン FW トッテナム・ホットスパー 2023年 9500万ユーロ ルーカス・エルナンデス ディフェンス アトレティコ・マドリード 2019 8000万ユーロ ルイス・ディアス 攻撃 リヴァプールFC 2025 7000万ユーロ マタイス・デ・リフト ディフェンス ユヴェントス 2022 6700万ユーロ マイケル・オリゼ 攻撃 クリスタル・パレス 2024 5300万ユーロ