スポーツディレクターのマックス・エベルは、16歳のアイヒホルンを高く評価し、移籍に賛成している。同選手は、ドイツのトップ選手を獲得したいFCBの理想にも合致する。

契約解除金は最大1200万ユーロで、交渉はスムーズに進む見込みだ。しかし『キッカー』によると、名誉会長のウリ・ヘーネス氏と監督役会のカール＝ハインツ・ルンメニゲ氏は反対している。

背景には、バイエルン内部でハリー・ケインとルイス・ディアスの負担軽減のため、多才な攻撃的MFの補強が最優先されていることがある。現在最も有力視されているのはニューカッスル・ユナイテッドのアンソニー・ゴードンで、すでに最初の交渉が行われ、本人には契約案が提示されたとされる。

移籍金で合意できるかがカギで、ニューカッスルは最大9000万ユーロを要求するとされ、バイエルンには7000万ユーロ超は高すぎる。