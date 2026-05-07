ケネット・アイヒホルンのバイエルン移籍は見送られる見込みだ。木曜日の『キッカー』誌によると、ヘルタ・ベルリンではこの才能あるボランチの去就を巡り内部で意見が分かれている。
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FCバイエルンの補強候補を巡り、ウリ・ヘーネスとマックス・エベルルが対立しているという。
スポーツディレクターのマックス・エベルは、16歳のアイヒホルンを高く評価し、移籍に賛成している。同選手は、ドイツのトップ選手を獲得したいFCBの理想にも合致する。
契約解除金は最大1200万ユーロで、交渉はスムーズに進む見込みだ。しかし『キッカー』によると、名誉会長のウリ・ヘーネス氏と監督役会のカール＝ハインツ・ルンメニゲ氏は反対している。
背景には、バイエルン内部でハリー・ケインとルイス・ディアスの負担軽減のため、多才な攻撃的MFの補強が最優先されていることがある。現在最も有力視されているのはニューカッスル・ユナイテッドのアンソニー・ゴードンで、すでに最初の交渉が行われ、本人には契約案が提示されたとされる。
移籍金で合意できるかがカギで、ニューカッスルは最大9000万ユーロを要求するとされ、バイエルンには7000万ユーロ超は高すぎる。
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FCバイエルンは攻撃陣の補強を最優先とし、マイケル・オリゼの獲得はエベルルが主導した。
ゴードンの代役獲得には多額の費用がかかるため、ホーネスとルンメニゲは、ゴレツカ退団で空いたトップチームの枠を内部から埋めるよう主張している。 候補にはハノーファー96から復帰するノエル・アセコ、デビッド・サントス、バラ・サポコ・ンディアイェの3人が挙がっている。
とはいえ、最終決定権はエベルルにある。ホーネスも最近、マイケル・オリゼの移籍でエベルルが主張を通した例を挙げている。
「マイケル・オリゼの獲得は、はっきり言ってマックス（・エベル）の発案によるものだ。我々はそれまでその選手を知らなかったため、彼は基本的に自らの責任でこの決定を下した。 我々は『これについては何も言えない』と伝えた。だが、それほど確信しているのなら――クリストフ・フロイントも関与していたし、当時の監督も同様だった（ただし、私の知る限り、ヴィンセントはまだ就任していなかったが）――それを受け入れるしかない」と、ホーネスは数日前にDAZNで語った。
5300万ユーロを投じたフランス人への大博打は成功し、オリゼはバイエルンで世界屈指の選手に成長。今後、クラブ史上最高の補強の一つとして記憶されるだろう。
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BVBがアイヒホルン獲得へ猛アプローチ。レバークーゼンとライプツィヒも興味。
エベルはアイヒホルンにも長期的な視点を持っている。しかし16歳のヘルタ所属選手は、今すぐ大クラブに移籍しなくてもブンデスリーガで定着し成長できる選択肢がある。
来夏の移籍を望むアイヒホルンは、チャンピオンズリーグに出場でき、かつ自身が定期的にプレーできるドイツのクラブを求めている。SportBildによると、BVBは4月にスポーツディレクターのオレ・ブックがアイヒホルンと会談し、提示した計画で強い印象を与えたという。
争奪戦にはバイエル・レバークーゼンとRBライプツィヒも加わっている。