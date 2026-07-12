大会で19得点を挙げたレアル・マドリードの攻撃陣は、歴史的ランキングで単独首位に立った。これは1954年に伝説のハンガリークラブ、ホンヴェド・ブダペストがマークした記録（18得点）を上回る。

当時、このハンガリーの「人材育成の宝庫」は、得点王サンドール・コチシュの11ゴールなど計18点をマークしていた。

この18ゴールという記録は長らく破られず、近年になって2度、並んだチームが現れました。2014年にはFCバイエルン・ミュンヘンが同記録を達成。フォワードのトーマス・ミュラーは5得点を挙げ、優勝したドイツ代表でも最多得点をマークしました。