この2得点で、このイングランド人MFは今大会のレアル・マドリード所属選手の総得点を19に伸ばし、ワールドカップ公式統計の旧記録18得点を上回った。
Getty Images
翻訳者：
FCバイエルンの最高記録を更新！レアル・マドリードがワールドカップの新記録を樹立
ベリンガムは6得点を挙げ、レアル・マドリードのW杯得点ランキング2位。1位は8ゴールのムバッペ。
その後に続くのは、代表チームがすでに敗退したヴィニシウス・ジュニオール（ブラジル、4ゴール）と、グループステージで1得点を挙げたトルコの若手アルダ・ギュレルだ。
- AFP
クラブのワールドカップ通算得点：これまでの記録保持者は？
大会で19得点を挙げたレアル・マドリードの攻撃陣は、歴史的ランキングで単独首位に立った。これは1954年に伝説のハンガリークラブ、ホンヴェド・ブダペストがマークした記録（18得点）を上回る。
当時、このハンガリーの「人材育成の宝庫」は、得点王サンドール・コチシュの11ゴールなど計18点をマークしていた。
この18ゴールという記録は長らく破られず、近年になって2度、並んだチームが現れました。2014年にはFCバイエルン・ミュンヘンが同記録を達成。フォワードのトーマス・ミュラーは5得点を挙げ、優勝したドイツ代表でも最多得点をマークしました。
PSGの選手たちは2022年ワールドカップで計18得点を挙げた。
8年後の2022年大会では、フランス王者パリ・サンジェルマンも18得点を挙げた。PSGはムバッペとメッシという2大得点源がチームを牽引した。
当時、ムバッペは8ゴールでゴールデンシューを獲得し、メッシは7ゴールを挙げてアルゼンチン代表を優勝に導いた。そして今、スペインの最多優勝クラブに所属する選手たちが、この名だたるライバルたちを凌駕した。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。