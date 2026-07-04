試合開始から約15分後、サイバリに相手選手との接触が原因ではないと思われる筋肉系のトラブルが発生した。彼は何度も太ももの裏をさすり、前半半ばでプレー続行を断念した。

22分にはピッチで治療を受けたが、ユニフォームで顔を覆うなど落胆した様子も見せた。25歳のサイバリは、より深刻な負傷を懸念していた可能性がある。 サイバリを欠いたモロッコは共催国カナダを3－0（前半0－0）で下し、アフリカ勢として史上初めて2大会連続の準々決勝進出を決めた。2022年カタール大会ではアクラフ・ハキミら率いるチームが4位に入っている。サイバリが今後復帰できるかは不明だ。

北米W杯では5試合3得点をマークし、開幕戦のブラジル戦でも同点弾を記録していた。



