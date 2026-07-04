ドイツの最多優勝クラブが先日正式に獲得を発表したイスマエル・サイバリは、土曜日の早朝に行われた2026年ワールドカップのモロッコ対カナダの決勝トーナメント1回戦で負傷し、途中交代した。
Getty Images Sport
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FCバイエルンの数百万ユーロ移籍を巡る衝撃の瞬間！W杯のスター、イスマエル・サイバリがモロッコ戦で負傷し交代――長期離脱の恐れは？
試合開始から約15分後、サイバリに相手選手との接触が原因ではないと思われる筋肉系のトラブルが発生した。彼は何度も太ももの裏をさすり、前半半ばでプレー続行を断念した。
22分にはピッチで治療を受けたが、ユニフォームで顔を覆うなど落胆した様子も見せた。25歳のサイバリは、より深刻な負傷を懸念していた可能性がある。 サイバリを欠いたモロッコは共催国カナダを3－0（前半0－0）で下し、アフリカ勢として史上初めて2大会連続の準々決勝進出を決めた。2022年カタール大会ではアクラフ・ハキミら率いるチームが4位に入っている。サイバリが今後復帰できるかは不明だ。
北米W杯では5試合3得点をマークし、開幕戦のブラジル戦でも同点弾を記録していた。
- Getty/GOAL
FCバイエルンはイスマエル・サイバリの獲得に5000万ユーロ以上を支払った
ゼーベナー通りでも、サイバリの交代は懸念の声を呼ぶだろう。バイエルンは水曜、以前から噂されていたモロッコ代表の移籍を正式発表した。PSVアイントホーフェンへの移籍金はボーナス含め約5500万ユーロで、サイバリは2031年までの5年契約を結んだ。
このW杯スターは攻撃陣で起用法が柔軟で、得点王ケインのバックアップや10番、両ウイングでもハイレベルな選択肢となる。
バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベールは「今大会で最も注目された攻撃的選手の一人、イスマエル・サイバリをFCバイエルンに迎えられて非常にうれしい」と強調した。 「このような移籍は思いつきではなく、将来を見据えた取り組みの成果だ。重要なのは、我々が早期にアプローチし、彼の能力を理解した上で具体的な展望を示したことだ」
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