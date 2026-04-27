スティーブン・ジェラード監督の解任後、元アシスタントコーチだったダンクスが暫定監督に就任。デビュー戦ではブレントフォードFCを4-0で下し、好スタートを切った。アストン・ヴィラのレオン・ベイリーは試合後、「彼は素晴らしかった。短期間で責任を引き受け、求めるものを明確に示してくれた」と称えた。 しかし2戦目はニューカッスル・ユナイテッドに0-4で惨敗した。

その後、ヴィラは現監督ウナイ・エメリを招聘。ダンクスは1ヶ月間エメリの下でコーチを務め、マイケル・キャリック（現マンチェスター・ユナイテッド）のスタッフとして2部のミドルズブラへ移籍した。2024年夏には、アンデルレヒト時代の元上司ヴィンセント・コンパニに招かれ、FCバイエルンへ加入した。

今回、コンパニはグループステージのアーセナル戦とPSV戦で2枚、準々決勝レアル・マドリード戦で1枚のイエローカードを受け、パリ・サンジェルマンとの準決勝第1戦を欠場。 代理にはダンクス、レネ・マリッチ（33）、フロリベルト・ンガルーラ（39）、ダニエル・フラッドリー（35、マンチェスター・シティから加入）がおり、ダンクスが優先される。

ダンクスは本来セットプレーの担当で、その面では攻撃4得点・守備4失点と不安定だ。