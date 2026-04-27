アーロン・ダンクスはこれまで2度、ヘッドコーチを務めた。42歳のイギリス人監督が適任かどうかは判断が難しい。1度は4－0で勝利したが、もう1度は0－4で敗れた。これは2022年10月、アストン・ヴィラでの出来事だ。
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FCバイエルンの弱点は、ヴィンセント・コンパニーの代役が守る領域にある。彼は独特の「泥棒」だ。
スティーブン・ジェラード監督の解任後、元アシスタントコーチだったダンクスが暫定監督に就任。デビュー戦はブレントフォードFCを4-0で下し、好スタートを切った。アストン・ヴィラのレオン・ベイリーは試合後、「彼は短期間で責任を引き受け、求めるものを明確に示した」と称えた。 しかし2戦目はニューカッスルに0-4で惨敗した。
その後、ヴィラは現在も成功を収めているウナイ・エメリを招聘。ダンクスは1ヶ月間エメリの下でコーチを務め、マイケル・キャリック（現マンチェスター・ユナイテッド）のスタッフとして2部のミドルズブラへ移籍した。2024年夏には、アンデルレヒト時代の元上司ヴィンセント・コンパニに続きバイエルンへ加入した。
今回、コンパニはグループステージのアーセナル戦とPSV戦で2枚、準々決勝レアル・マドリード戦で1枚のイエローカードを受け、パリ・サンジェルマンとの準決勝第1戦を欠場。 代理にはダンクス、レネ・マリッチ（33）、フロリベルト・ンガルーラ（39）、ダニエル・フラッドリー（35、マンチェスター・シティから加入）がおり、ダンクスが優先される。
ダンクスは本来セットプレーの担当で、その面では攻守で「4－0」と「0－4」の両極端な結果が出ている。
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FCバイエルンは相手のセットプレーで弱点を露呈している
セットプレー時の守備は、それ以外ほぼ完璧なミュンヘンのチームにとって大きな弱点だ。今季失点52のうち20がセットプレーで、割合は38%。『Sportschau』によると、ブンデスリーガ平均は約24%だ。
特に秋はセットプレーでの失点が目立った。 10月末の1.FCケルン戦で4-1と勝利したものの、ハリー・ケインは「混乱しすぎた。正しいポジションを取れず、指示も不明瞭だった」と不満を漏らした。ダンクス監督はハーフタイムに「英国流の説教」をしたという。
直後のユニオン・ベルリン戦ではセットプレーで2失点し2－2の引き分け、16連勝後の初勝ち点喪失となった。アーセナル戦の黒星もCKからの被弾がきっかけだった。一時は改善されたが、ここ数週間で再発している。 レアル・マドリードとの第2戦ではアルダ・ギュラーにFKを直接決められ、土曜のマインツ戦でもCKから先制を許した。
3月末にはW杯優勝経験者のトニ・クロースもポッドキャスト『Einfach mal Luppen』でこの弱点を指摘。問われたコンパニは「守備のセットプレーで完璧ではないのは事実」と認めつつ、「攻撃のセットプレーでは欧州屈指だ」と反論した。
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アーロン・ダンクスは過去や海外からインスピレーションを得る。
ブンデスリーガでバイエルン・ミュンヘンはすでにコーナーキックから13得点を挙げている。 2004年のデータ収集開始以来、1シーズンでの最多は2023/24のボルシア・メンヒェングラートバッハが記録した14ゴール。バイエルンはFK4ゴール、ケインが獲得したPK11ゴールも加え、総得点113ののうち28がセットプレー由来だ。
攻撃的なセットプレーを探求するダンクスは、過去や海外の事例からインスピレーションを得る。「最高の監督は時に最高の『盗人』だ。ヨーロッパ全体を見渡している」と初シーズンに『Bild』紙に語った。さらに「ロッベンやリベリーの過去のFK・CKも研究した」と明かした。
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アーロン・ダンクスの波乱万丈なプロサッカー選手への道
ダンクスは、自分が監督――つまり「泥棒」――になりたいと、早くから自覚していた。15歳でバーミンガム・シティに入団し、高校を中退しても構わなかった。当初は一般向けのスポーツ活動にも力を注ぎ、「ボールバッグ、ビブス、バスの乗車券」だけを持って街中を駆け回り、学校やサマーキャンプでトレーニングを指導していた。
その後、地元ライバルのウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンに短期間在籍し、FAのU代表チームでボール保持コーチを務めた。2017年にはU-20でワールドカップ制覇、U-21ではジュード・ベリンガム、エミール・スミス・ロウ、ジャマル・ムシアラらを指導した。 ムシアラは後にドイツ代表を選択した。
FAで5年間活動した後、2021年にコンパニに招かれアンデルレヒトへ。コンパニは現役時代からダンクスを「イングランドで最も才能あるコーチの一人」と評価していた。 しかし2か月後に解任され、ダンクスはイングランドへ帰国。アストン・ヴィラの助監督に就き、ヘッドコーチとして2試合を指揮した。
今回3度目の挑戦ではUEFA規定によりコンパニーとの接触が禁止され、チームバス同乗は認められてもロッカールームには入れない。 ヘッドセットや電話での会話、ハーフタイムの接触も禁じられる。試合終了から10分経って初めてロッカールームに入室できるため、その前に選手たちが英語の指示を必要としないことを祈るばかりだ。