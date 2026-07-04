FCバイエルンの大型移籍が衝撃展開。W杯スターのイスマエル・サイバリがモロッコ戦で負傷交代、長期離脱の恐れ。

試合開始から約15分後、サイバリは相手との接触なく太もも裏に痛みを訴えた。彼は何度も患部をさすり、前半半ばでプレー続行不可能となった。

22分にはピッチで手短な治療を受けたが、落ち込んだ様子でユニフォームで顔を覆った。25歳のサイバリは、モロッコが次ラウンドに進んでも出場できなくなる可能性を懸念しているようだ。 診断は試合後に判明する見込みだ。

北米W杯ではセンターフォワードの定位置を確保し、5試合で3得点をマーク。開幕戦のブラジル戦（1－1）でもネットを揺らしていた。



