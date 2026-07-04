ドイツの最多優勝クラブが先日正式に獲得を発表したイスマエル・サイバリは、土曜日の早朝に行われた2026年ワールドカップのモロッコ対カナダのラウンド16戦で負傷し、途中交代した。
Getty Images Sport
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FCバイエルンの大型移籍が衝撃展開。W杯スターのイスマエル・サイバリがモロッコ戦で負傷交代、長期離脱の恐れ。
試合開始から約15分後、サイバリは相手との接触なく太もも裏に痛みを訴えた。彼は何度も患部をさすり、前半半ばでプレー続行不可能となった。
22分にはピッチで手短な治療を受けたが、落ち込んだ様子でユニフォームで顔を覆った。25歳のサイバリは、モロッコが次ラウンドに進んでも出場できなくなる可能性を懸念しているようだ。 診断は試合後に判明する見込みだ。
北米W杯ではセンターフォワードの定位置を確保し、5試合で3得点をマーク。開幕戦のブラジル戦（1－1）でもネットを揺らしていた。
- Getty/GOAL
FCバイエルンはイスマエル・サイバリの獲得に5000万ユーロ以上を支払った
ゼーベナー通りでも、サイバリの交代は懸念の声を呼ぶだろう。バイエルンは水曜、以前から噂されていたモロッコ代表の移籍を正式発表した。PSVアイントホーフェンへの移籍金はボーナス含め約5500万ユーロで、サイバリは2031年までの5年契約を結んだ。
このW杯で注目された攻撃的MFは、9番（ケインのバックアップ）、10番、両ウイングと複数のポジションをこなす。
バイエルンのスポーツディレクター、マックス・エベールは「今大会で最も注目された攻撃的選手の一人、イスマエル・サイバリをFCバイエルンに迎えられて非常にうれしい」と強調した。 「このような移籍は思いつきではなく、将来を見据えた取り組みの成果だ。重要なのは、我々が早期にアプローチし、彼の能力を把握した上で具体的な展望を示したことだ」
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