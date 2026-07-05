AFPによると、協会はマイケル・オリゼに提示されたイエローカードを取り消すよう申し立てた。オリゼはロスタイム、スポーツマンシップに欠けるマティアス・ガラルサと小競り合いになり、ガラルサが大げさに倒れたことで警告を受けた。
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FCバイエルンのマイケル・オリゼに苦境が迫る！フランス代表はパラグアイ戦での「ワールドカップ史上最悪の審判判定」を受け、異議を申し立てた。
タンタシェフの審判運営には疑問が集中し、批判は絶えなかった。元ブンデスリーガ審判のパトリック・イトリッヒとフランク・ヴィレンボルグも、このウズベキスタン人審判のパフォーマンスを強く批判した。イトリッヒはMagentaTVで「ワールドカップ史上最悪」とまで言った。
ヴィレンボルグは特に2つの判定を「不可解」と指摘した。1つ目はボールから離れた位置でのドリブル対決中にガラサがキリアン・ムバッペを蹴った場面で、これはレッドカード相当だった。2つ目はフアン・ホセ・カセレスがムバッペの脛を蹴った行為で、こちらも暴行と判定される可能性があった。
南米チームには1枚もイエローカードが出なかった一方、フランス選手には3枚の警告があり、タンタシェフ主審の判定はさらに批判を強めている。フランスサッカー連盟は少なくとも1件について対応を検討中だ。
オリゼは準々決勝のモロッコ戦でも警告を受けると、準決勝でスペイン、ポルトガル、アメリカ、ベルギー戦に出場できなくなる。
- Getty Images Sport
マイケル・オリゼは前歴なしのままW杯準々決勝へ。クリスティアーノ・ロナウドとフォラリン・バログンが疑問視される例として挙げられている。
FIFAへの異議が通る例は最近2つある。1つ目はW杯予選アイルランド戦で肘打ちをしたクリスティアーノ・ロナウドの3試合出場停止が、最後のW杯で初戦に出場できるよう2試合に減った件だ。
さらに米国も、ボスニア・ヘルツェゴビナとの16強戦でフォラリン・バログンに提示されたレッドカードに対する異議申し立てが認められた。大会で3得点を挙げていたバログンは、ベルギーとのベスト16戦を欠場するはずだった。しかし日曜、予想外の展開が起きた。
FIFAはバログンの出場停止を取り消し、執行猶予とした。この決定にドナルド・トランプ米大統領は「FIFAが正しい判断をし、不正を正してくれたことに感謝する！」とTruth Socialで述べた。 ルビオ国務長官もホワイトハウスで「不当な扱いだ。再発防止のため異議申し立て手続きが必要だ」と強く求めていた。
通常、レッドカードは1試合の出場停止を意味するが、今回は異議申し立てが認められた。バログンは相手選手ムハレモヴィッチの足首を意図せず蹴り、危険な行為と判定された。 VARが介入し、不運ではあるが妥当なレッドカードが提示された。しかし、米国代表のポチェッティーノ監督は判定に納得していなかった。
「彼はどの時点でも相手を蹴る意図はなかった。これはサッカーではよくあるプレーだ」と主張し、FIFAもこの見解を支持した。懲戒規定第27条により、処分は執行猶予付きとなった。
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