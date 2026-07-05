AFPによると、協会はマイケル・オリゼに提示されたイエローカードを取り消すよう申し立てた。オリゼはロスタイムに、すでにスポーツマンシップに欠けるプレーをしていたマティアス・ガラルサと小競り合いになり、ガラルサが大げさに倒れたことで警告を受けた。
翻訳者：
FCバイエルンのマイケル・オリゼに出場停止の危機。フランス代表はパラグアイ戦での「ワールドカップ史上最悪の判定」として異議を申し立てた。
タンタシェフの審判運営には批判が集中し、疑問の声も上がった。元ブンデスリーガ審判のパトリック・イトリッヒとフランク・ヴィレンボルグも、このウズベキスタン人審判のパフォーマンスを強く批判した。イトリッヒはMagentaTVでこれを「ワールドカップ史上最悪」と評した。
ヴィレンボルグは特に2つの判定を「不可解」と指摘した。1つ目はボールから離れた位置でのドリブル対決中にガラサがムバッペを蹴った場面で、これは明確なレッドカードだった。2つ目はカセレスがムバッペの脛を蹴った行為で、これも暴行とみなされる可能性があった。
南米チームには1枚もイエローカードが出なかった一方、フランス選手には3枚の警告があり、タンタシェフ主審の判定はさらに批判を強める結果となった。フランスサッカー連盟は少なくとも1件について対応を検討している。
オリゼは準々決勝のモロッコ戦でも警告を受けると、準決勝でスペイン、ポルトガル、アメリカ、ベルギーのいずれかと対戦する場合、出場停止となる。
- Getty Images Sport
マイケル・オリゼは前科なしでW杯準々決勝へ。クリスティアーノ・ロナウドとフォラリン・バログンが疑問視される例として挙げられている。
FIFAへの異議申し立てが成功する例が最近2つある。1つ目はW杯予選アイルランド戦で肘打ちをしたクリスティアーノ・ロナウドの出場停止3試合が、最後のW杯で初戦に出場できるよう2試合に短縮されたこと。
さらに米国も、ボスニア・ヘルツェゴビナとの16強戦でフォラリン・バログンに提示されたレッドカードに対する異議申し立てが認められた。大会で3得点を挙げていた新星は、本来ならベルギー戦を欠場すべきだった。しかし日曜、予想外の展開が起きた。
FIFAはバログンの出場停止を取り消し、執行猶予とした。この決定にドナルド・トランプ米大統領は「FIFAが正しい判断をし、不正を正してくれたことに感謝する！」とTruth Socialで述べた。 ルビオ国務長官もホワイトハウスで「不当な扱いだ。再発防止のため異議申し立て手続きが必要だ」と主張した。
通常、レッドカードは1試合の出場停止を意味する。ボスニア・ヘルツェゴビナ戦直後には異議申し立てはできないとされていた。バログンは相手選手ムハレモヴィッチと接触し、意図的ではなかったものの足首を蹴り、危険な行為と判定された。 VARが介入し、不運ではあるが妥当なレッドカードが提示された。しかし、米国代表のポチェッティーノ監督は判定に納得していなかった。
「彼はどの時点でも相手を蹴る意図はなく、あれはサッカーではよくあるプレーだ」と主張。FIFAもこの見解に同意した。懲戒規定第27条により、処分は執行猶予となる可能性がある。
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。