RMC Sportによると、協会はマイケル・オリゼに提示されたイエローカードに対し異議申し立てを行うことを真剣に検討している。ロスタイムに、すでにスポーツマンシップに欠けるプレーをしていたマティアス・ガラルサとオリゼがもみ合いになり、ガラルサが大げさに倒れたことで、バイエルンのスターに不可解な警告が出された。
翻訳者：
FCバイエルンのマイケル・オリゼに不利益が及ぶ恐れ。フランス代表はパラグアイ戦の「史上最悪の判定」に対し異議申し立てを検討している。
タンタシェフの審判運営には批判が集中し、疑問視される場面が相次いだ。元ブンデスリーガ審判のパトリック・イトリッヒとフランク・ヴィレンボルグも、このウズベキスタン人審判のパフォーマンスを強く批判した。イトリッヒはMagentaTVでこれを「ワールドカップ史上最悪」と評した。
ヴィレンボルグは特に2つの判定を「不可解」と指摘した。1つ目はボールから離れた位置でのドリブル対決中にガラサがキリアン・ムバッペを蹴った場面で、これは明確なレッドカードだった。2つ目はフアン・ホセ・カセレスがムバッペの脛を蹴った行為で、これも暴行と判定される可能性があった。
南米チームには1枚もイエローカードが出なかった一方、フランス選手3人が警告を受けた事実も審判の偏りを示している。フランスサッカー連盟は少なくとも1件について対応を検討している。
オリゼは準々決勝のモロッコ戦でも警告を受けると、準決勝でスペイン、ポルトガル、アメリカ、ベルギー戦に出場できなくなる。
- Getty Images Sport
マイケル・オリゼは前歴なしのままW杯準々決勝へ。クリスティアーノ・ロナウドとフォラリン・バログンが疑問視される例として挙げられている。
FIFAへの異議が通る例は最近2つある。1つ目はW杯予選アイルランド戦で肘打ちをしたC・ロナウドの3試合出場停止が、最後のW杯で初戦に出場できるよう2試合に減った件だ。
さらに米国も、ボスニア・ヘルツェゴビナとの16強戦でフォラリン・バログンに提示されたレッドカードに対する異議申し立てが認められた。本来なら大会で3得点を挙げていた新星はベルギー戦を欠場すべきだったが、日曜日に予想外の展開が起きた。
FIFAはバログンの出場停止を取り消し、執行猶予とした。この決定にドナルド・トランプ米大統領は「FIFAが正しい判断をし、不正を正してくれたことに感謝する！」とTruth Socialで述べた。 ルビオ国務長官もホワイトハウスで「彼らは不当に扱われた。再発防止のため異議申し立て手続きが必要だ」と強く求めていた。
通常、レッドカードは1試合の出場停止を意味するが、今回は異議申し立てが認められた。バログンは相手選手ムハレモヴィッチの足首を意図せず蹴り、危険な行為と判定された。 VARが介入し、不運ながら妥当なレッドカードが提示された。しかし、米国代表のポチェッティーノ監督は判定に納得していなかった。
「彼はどの時点でも相手を蹴る意図はなかった。あれはサッカーではよくあるプレーだ」と主張し、FIFAもこの見解を支持した。懲戒規定第27条により、処分は執行猶予付きとなった。
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