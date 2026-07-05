FIFAへの異議が通る例は最近2つある。1つ目はW杯予選アイルランド戦で肘打ちをしたC・ロナウドの3試合出場停止が、最後のW杯で初戦に出場できるよう2試合に減った件だ。

さらに米国も、ボスニア・ヘルツェゴビナとの16強戦でフォラリン・バログンに提示されたレッドカードに対する異議申し立てが認められた。本来なら大会で3得点を挙げていた新星はベルギー戦を欠場すべきだったが、日曜日に予想外の展開が起きた。

FIFAはバログンの出場停止を取り消し、執行猶予とした。この決定にドナルド・トランプ米大統領は「FIFAが正しい判断をし、不正を正してくれたことに感謝する！」とTruth Socialで述べた。 ルビオ国務長官もホワイトハウスで「彼らは不当に扱われた。再発防止のため異議申し立て手続きが必要だ」と強く求めていた。

通常、レッドカードは1試合の出場停止を意味するが、今回は異議申し立てが認められた。バログンは相手選手ムハレモヴィッチの足首を意図せず蹴り、危険な行為と判定された。 VARが介入し、不運ながら妥当なレッドカードが提示された。しかし、米国代表のポチェッティーノ監督は判定に納得していなかった。

「彼はどの時点でも相手を蹴る意図はなかった。あれはサッカーではよくあるプレーだ」と主張し、FIFAもこの見解を支持した。懲戒規定第27条により、処分は執行猶予付きとなった。