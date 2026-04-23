FCバイエルンのニュースと噂：レオン・ゴレツカに関して、明確な傾向が見え始めている。

ドイツ代表のセルジュ・グナブリがW杯出場を逃したことを受け、ドイツサッカー連盟（DFB）スポーツディレクターのルディ・フェラー氏は同情を示した。 「彼とは連絡を取っている。何と言えばいいだろうか？『元気を出せ』と」と66歳のヴェラー氏は水曜、スカイの番組で語った。グナブリーは数時間前、米国・メキシコ・カナダで開催されるワールドカップ（6月11日～7月19日）を怪我で欠場すると発表した。

「彼はこれで2大会連続で怪我により大きな大会を逃すことになった」とフェラーは語った。2024年には自国開催の欧州選手権を前に筋断裂を負っている。それでもフェラーは復帰を信じている。「彼はまだ若く、バイエルンでも代表でも素晴らしいシーズンを送り、ここ数か月は素晴らしいプレーを見せてくれた。 彼のおかげで予選を突破できた。2028年の英国での欧州選手権もある。このままのパフォーマンスを維持すれば、必ず戻ってくると確信している」

バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、クリストフ・フロイントも「バイエルンでも代表でも好調だった彼がピッチに立てないのは残念だ」と語った。

「私も怪我でEUROを逃した経験があるので彼の気持ちは分かる。彼は我々にとって重要な存在だ。この失望は彼自身の目標へと変わるだろう。今後もチームを支え、裏方としてもリーダーシップを発揮してくれる」とヴィンセント・コンパニーは語った。

グナブリーは以前インスタグラムに「ワールドカップへの夢は私にとって終わった。国中の皆と同じように、自宅からチームメイトを応援する」と投稿していた。ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督がワールドカップで起用予定だったグナブリーは、先週末、右太ももの内転筋を断裂した。 バイエルンは「長期離脱」と発表し、30歳の彼の復帰時期は依然不明だ。

グナブリーはバイエル・レバークーゼンとのDFBポカール準決勝を前に「ここ数日はつらい日々だった」と記した。「今は回復に専念し、シーズンに向けて戻る時だ」と結んだ。

（SID）