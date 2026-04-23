FCバイエルンのニュースと噂：レオン・ゴレツカに関して、明確な傾向が見え始めている。

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レオン・ゴレツカは今夏、どこへ移籍するのだろうか？移籍市場の専門家ジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、今シーズン終了後にバイエルン・ミュンヘンをフリーで退団するこのMFには、現在、明確な傾向が見え始めているという。
同氏によると、現在最も熱心なのはACミランで、31歳のゴレツカがミランと契約する「好材料」が相次いでいるという。
2位ミランは3年契約・年俸500万ユーロを提示と報じられている。
ユヴェントス、ナポリ、インテルなどイタリアの他クラブも接触したと伝えられる。フェネルバフチェやアトレティコ・マドリードも関心を示している。
ゴレツカは1月末、バイエルンとの契約延長を拒否し、夏に退団することが決定していた。2018年にシャルケ04から加入以来、公式戦305試合49得点を記録している。
現在、バイエルン・ミュンヘンから1.FCニュルンベルクへレンタル移籍中のMFハビエル・フェルナンデスは、シーズン終了後も2部リーグの同クラブに残る可能性がある。
独紙『Bild』によると、本人はニュルンベルクでの継続滞在に前向きで、その条件はレギュラー確保の見込みだ。 1月末の加入から3月中旬まで出場機会がなかったものの、その後4試合に出場。先週末のビーレフェルト戦（1-1）では初めて先発し、存在感を示した。
ニュルンベルクには買い取りオプションがあるが、バイエルンは買い戻し条項を行使できる。現時点ではレンタル延長が有力で、近日中に交渉が始まる見込みだ。 ミロスラフ・クローゼ監督も「ハビエルは練習通りのプレーを試合で示した。良い感触だ。これから話し合うが、来年への予行演習になった」と残留を望んでいる。
フェルナンデスは2023年初頭にアトレティコ・マドリードからバイエルンのユースに移籍。度重なる怪我で実戦経験が不足し、今冬ニュルンベルクへレンタルされた。バイエルンとの契約は2028年まで残っている。
ドイツ代表のセルジュ・グナブリがW杯出場を逃したことを受け、ドイツサッカー連盟（DFB）スポーツディレクターのルディ・フェラー氏は同情を示した。 「彼とは連絡を取っている。何と言えばいいだろうか？『元気を出せ』と」と66歳のヴェラー氏は水曜、スカイの番組で語った。グナブリーは数時間前、米国・メキシコ・カナダで開催されるワールドカップ（6月11日～7月19日）を怪我で欠場すると発表した。
「彼はこれで2大会連続で怪我により大きな大会を逃すことになった」とフェラーは語った。2024年には自国開催の欧州選手権を前に筋断裂を負っている。それでもフェラーは復帰を信じている。「彼はまだ若く、バイエルンでも代表でも素晴らしいシーズンを送り、ここ数か月は素晴らしいプレーを見せてくれた。 彼のおかげで予選を突破できた。2028年の英国での欧州選手権もある。このままのパフォーマンスを維持すれば、必ず戻ってくると確信している」
バイエルン・ミュンヘンのスポーツディレクター、クリストフ・フロイントも「バイエルンでも代表でも好調だった彼がピッチに立てないのは残念だ」と語った。
「私も怪我でEUROを逃した経験があるので彼の気持ちは分かる。彼は我々にとって重要な存在だ。この失望は彼自身の目標へと変わるだろう。今後もチームを支え、裏方としてもリーダーシップを発揮してくれる」とヴィンセント・コンパニーは語った。
グナブリーは以前インスタグラムに「ワールドカップへの夢は私にとって終わった。国中の皆と同じように、自宅からチームメイトを応援する」と投稿していた。ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督がワールドカップで起用予定だったグナブリーは、先週末、右太ももの内転筋を断裂した。 バイエルンは「長期離脱」と発表し、30歳の彼の復帰時期は依然不明だ。
グナブリーはバイエル・レバークーゼンとのDFBポカール準決勝を前に「ここ数日はつらい日々だった」と記した。「今は回復に専念し、シーズンに向けて戻る時だ」と結んだ。
（SID）
ドイツサッカー連盟（DFB）スポーツディレクターのルディ・フェラー氏は、バイエルン・ミュンヘンのMFジャマル・ムシアラに関する発言でオリバー・カーン氏を間接批判した。
ヴェラーは水曜日のDFBポカール準決勝バイエルン対レバークーゼンを前にスカイのインタビューで「すべての意見を肯定する必要はない」と語った。これは、ムシアラについて最近物議を醸したカーンの発言を問われた際のコメントだ。 カーンは3月のムシアラの負傷不振を受け、スカイ番組『トリプル - ハーゲドルン・フットボールトーク』で「W杯出場を見送り、自分を磨くべきだ」と語っていた。
カーンの助言には以前から反発があった。ムシアラは1月中旬の復帰後、徐々に調子を上げ、説得力のあるプレーを見せているからだ。 試合ごとに成長しており、ワールドカップでも良いプレーをするだろう」と強調した。ただし、ムシアラが自主的にワールドカップを辞退するという考えには賛同しない。
ムシアラは昨夏のクラブワールドカップで腓骨を骨折し、6カ月以上離脱。3月に状態がやや後退し、代表戦2試合を回避した。 現在は状態が回復し、直近4試合中の3試合で先発している。
|日付
|試合
|大会
|4月25日（土）
|FSVマインツ05対FCバイエルン
|ブンデスリーガ
|4月28日（火）
|パリ・サンジェルマン vs. FCバイエルン
|チャンピオンズリーグ
|5月2日（土）
|FCバイエルン対1.FCハイデンハイム
|ブンデスリーガ
|5月6日（水）
|FCバイエルン vs. パリ・サンジェルマン
|チャンピオンズリーグ