マイケル・オリセスの卓越したボールさばき、ヨシュア・キミッヒとハリー・ケインの献身性――レナート・カールはFCバイエルンのスターから多くを学ぶ。だが、彼のすね当てにはリオネル・メッシが刻まれている。
Getty Images
翻訳者：
FCバイエルンのチームメイト3人とリオネル・メッシ：新星レナート・カールが最も尊敬する人物を明かす
ドイツ代表最年少のプロ選手は、ミュンヘンの名門クラブ発行誌『51』でこう語った。「マイケル・オリゼは私が注目する選手だ。彼と同じスペースでプレーし、左利きでもある。ボールを持ったときの落ち着きは良い手本だ」
さらに彼は、DFBの主将キミッヒやイングランド代表主将ケインについてはピッチ外の姿勢に感銘を受けたと語った。「彼らがフィジカルトレーニングにどう取り組み、どれほど真剣に受け止め、日常生活をいかにプロフェッショナルに送っているかだ」
- AFP
レナート・カール：リオネル・メッシ？「彼をチームに迎えることを少し考えてしまう」
カールに影響を与えたのは、アルゼンチン代表でワールドカップ王者のリオネル・メッシだ。試合中も左のすね当てにメッシを描き、励みにしている。「サッカーを始めたときから憧れだった。左利きで小柄ながら、ボールで驚異的なプレーをする選手だから」とカールは語った。
この10代選手は、W杯でさらに名を上げたいと考えている。ユリアン・ナーゲルスマン監督率いるドイツ代表の一員として、6月14日にヒューストンで行われる初戦ではダークホースのキュラソーと対戦。その後、グループEでコートジボワール（6月20日／トロント）、エクアドル（6月25日／イーストラザフォード）と戦う。