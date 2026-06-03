FCバイエルンのチームメイト3人とリオネル・メッシ：新星レナート・カールが最も尊敬する人物を明かす

ドイツ代表最年少のプロ選手は、ミュンヘンの名門クラブ発行誌『51』でこう語った。「マイケル・オリゼは私が注目する選手だ。彼と同じスペースでプレーし、左利きでもある。ボールを持ったときの落ち着きは良い手本だ」

さらに彼は、DFBの主将キミッヒやイングランド代表主将ケインについてはピッチ外の姿勢に感銘を受けたと語った。「彼らがフィジカルトレーニングにどう取り組み、どれほど真剣に受け止め、日常生活をいかにプロフェッショナルに送っているかだ」