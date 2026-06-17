FCバイエルンのスターがW杯の歴史に名を刻んだ。ハリー・ケインは独特のPKでユルゲン・クロップを驚かせ、新記録を達成した。

重要なのはここだ。もしケインが最初のPKを意図的に外し、練習での再蹴りまで計算に入れていたとしたらどうだろう？

荒唐無稽に聞こえるが、昨季CLで前例がある。アタランタ戦で彼は25分、PKのタイミングを遅らせわざと外した。

しかし、GKマルコ・スポルティエッロがゴールライン上に立っていたため、ケインは再キックを獲得。今回もクロアチア戦やリヴァコヴィッチ戦と同様に冷静にネットを揺らした。試合後、ケインは「試合前に彼がゴールラインに立つと気づいていた」と明かした。 だから、僕がシュートを遅らせれば、彼が前に出てくることは分かっていた」とミックスゾーンで語った。「まさにその通りになった。2回目は心理戦だった。そして、その準備はできていたんだ。」

では今回は？スロー映像を見ると、ケインが蹴りを遅らせた瞬間、リヴァコヴィッチがわずかに跳び上がっている。 リヴァコヴィッチが再びグラウンドを感じた瞬間、彼はゴールラインの手前にいた。ユルゲン・クロップ監督は「彼の試合を読む力は別次元だ」と称えた。ケインはその後、ヘディングで決勝点を決め、イングランド代表のワールドカップ通算最多得点記録を更新した。

ただし、ケインがPKを失敗するのは、本人が意図した場合か、ヴォルフスブルク戦のようにPKスポットが操作された場合だけだ。

とはいえ、DFBポカール（ドイツカップ）のヴェーエン・ヴィースバーデン戦ではリプレイなく完全に外した。また、カタールW杯準々決勝フランス戦でも84分、1－2でリードされた状況でPKを大きく外し、イングランドは敗退した。しかし、2022年のあの失敗は、今もなお「例外が規則を裏付ける」という2つのうち1つに過ぎない。