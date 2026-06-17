FCバイエルンのスターがW杯の歴史に名を刻んだ。ハリー・ケインは独特のPKでユルゲン・クロップを驚かせ、新記録を達成した。

ダラス・スタジアムやテレビで観戦していた多くの観客は、開始10分、0－0でハリー・ケインがクロアチアのドミニク・リヴァコヴィッチ相手にPKを失敗したのを見て驚いた。
しかしこのPKは勢いがなく、助走が遅く視線も定まらないケインに対し、リヴァコヴィッチは軌道を読み切ってセーブした。
ダラス・スタジアムやテレビで観戦していた多くの観客は、開始10分、0－0でハリー・ケインがクロアチアのドミニク・リヴァコヴィッチ相手にPKを失敗したのを見て驚いた。
しかしこのPKは勢いがなく、助走が遅く視線も定まらないケインに対し、リヴァコヴィッチは軌道を読み切ってセーブした。
イングランドのファンが不安に震える中、ケインはシュートを外しても冷静だった。理由はすぐわかる。リヴァコヴィッチがゴールライン手前に立っていたためVARが得点を認めず、ケインはPKをやり直すことになったのだ。2度目は強く正確なシュートでネットを揺らした。 ケインは同じコースを狙い、助走の遅れを修正して、強いパワーと高い精度で蹴り込んだ。
その展開を予感していたのが、バイエルンでケインのチームメイトであるクロアチア代表スタニシッチだ。彼は2度目のPK前、リヴァコヴィッチと目を合わせこめかみを指で示し、さらにケインが蹴るコーナーを指さした。 まるでスタニシッチが結果を予見していたかのようだった。
重要なのはここだ。もしケインが最初のPKを意図的に外し、練習での再蹴りまで計算に入れていたとしたらどうだろう？
荒唐無稽に聞こえるが、昨季CLで前例がある。アタランタ戦で彼は25分、PKのタイミングを遅らせわざと外した。
しかし、GKマルコ・スポルティエッロがゴールライン上に立っていたため、ケインは再キックを獲得。今回もクロアチア戦やリヴァコヴィッチ戦と同様に冷静にネットを揺らした。試合後、ケインは「試合前に彼がゴールラインに立つと気づいていた」と明かした。 だから、僕がシュートを遅らせれば、彼が前に出てくることは分かっていた」とミックスゾーンで語った。「まさにその通りになった。2回目は心理戦だった。そして、その準備はできていたんだ。」
では今回は？スロー映像を見ると、ケインが蹴りを遅らせた瞬間、リヴァコヴィッチがわずかに跳び上がっている。 リヴァコヴィッチが再びグラウンドを感じた瞬間、彼はゴールラインの手前にいた。ユルゲン・クロップ監督は「彼の試合を読む力は別次元だ」と称えた。ケインはその後、ヘディングで決勝点を決め、イングランド代表のワールドカップ通算最多得点記録を更新した。
ただし、ケインがPKを失敗するのは、本人が意図した場合か、ヴォルフスブルク戦のようにPKスポットが操作された場合だけだ。
とはいえ、DFBポカール（ドイツカップ）のヴェーエン・ヴィースバーデン戦ではリプレイなく完全に外した。また、カタールW杯準々決勝フランス戦でも84分、1－2でリードされた状況でPKを大きく外し、イングランドは敗退した。しかし、2022年のあの失敗は、今もなお「例外が規則を裏付ける」という2つのうち1つに過ぎない。
開幕戦で2得点を挙げたケインは、イングランド代表のワールドカップ通算得点記録保持者であるゲイリー・リネカーと並んだ。通算10得点をマークしている。
2018年ロシア大会では6得点を挙げ得点王に輝いたが、2022年カタール大会は2得点にとどまり、1点はPK失敗ながらフランス戦でのものだった。
前日のセネガル戦（3-1）で勝利したフランス同様、イングランドもクロアチアを破り優勝候補の地位を確立した。後半はイングランドが圧倒的にチャンスを作ったが、クロアチアも鋭いカウンターで脅威となり、イングランドには多少の運も味方した。 後半はジュード・ベリンガム（47分）とマーカス・ラッシュフォード（85分）が追加点。クロアチアはマルティン・バトゥリーナ（36分）とペタル・ムサ（45分+5）が得点を挙げた。ルカ・モドリッチは不必要なファウルでPKを献上し、悲劇の主人公となった。