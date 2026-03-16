こうして、ドイツの最多優勝クラブに所属するこのセンターバックは、レバークーゼンでのアウェイ戦を控えたウォームアップの後、ちょっとしたハプニングに見舞われた。タフは、おそらく昔からの習慣で、バイエルンのロッカールームではなく、まずヴェルクセルフのロッカールームへと向かってしまったのだ。
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FCバイエルンのアウェイ戦で奇妙な一幕：ヨナタン・ターがバイエル04レバークーゼン戦で奇妙なハプニングに見舞われる
しかし、30歳の彼はすぐに自分の失態に気づいた。間違った方向に数歩進んだ後、彼は方向転換し、チームメイトの後を追ってFCBのロッカールームへと駆け込んだ。すぐ隣の通路に立っていた女性警備員たちは、それでも思わず笑いをこらえきれなかったようだ。この動画はSNS上でも話題となり、人々を笑わせている。
この場面を捉えた動画の下に、バイエル04レバークーゼンの公式アカウントは「Never forget where you come from（自分のルーツを決して忘れるな）」とコメントしたが、タはそれに対して笑っている絵文字を3つ送るだけで応えた。
バイエルン移籍前、10年間にわたりレバークーゼンでプレーした
昨夏にFCバイエルンへ移籍する前、ターは10年間にわたり「ヴェルクスエルフ」でプレーした。レヴァークーゼンのユニフォームを着て、2024年にはブンデスリーガとDFBポカールの2冠を達成した。B04では通算402試合に出場し（18ゴール）、ピッチに立った。
バイエルンでは、ヴィンセント・コンパニー監督の下、タは不動のレギュラーとして定着している。全大会通算で36試合に出場し、3ゴール3アシストを記録した。土曜日にバイアレーナに戻った試合では、バイエルンとタは1-1の引き分けに終わった。
FCバイエルン・ミュンヘン、試合日程：FCBの今後の試合
日付 時間 試合 3月18日（水） 21時 FCバイエルン 対 アタランタ（チャンピオンズリーグ） 3月21日（土） 15時30分 FCバイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ） 4月4日（土） 15時30分 SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ） 4月11日（土） 18時30分 FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）
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