FCバイエルンのアウェイ戦で奇妙な一幕：ヨナタン・ターがバイエル04レバークーゼン戦で奇妙なハプニングに見舞われる

しかし、30歳の彼はすぐに自分の失態に気づいた。間違った方向に数歩進んだ後、彼は方向転換し、チームメイトの後を追ってFCBのロッカールームへと駆け込んだ。すぐ隣の通路に立っていた女性警備員たちは、それでも思わず笑いをこらえきれなかったようだ。この動画はSNS上でも話題となり、人々を笑わせている。

この場面を捉えた動画の下に、バイエル04レバークーゼンの公式アカウントは「Never forget where you come from（自分のルーツを決して忘れるな）」とコメントしたが、タはそれに対して笑っている絵文字を3つ送るだけで応えた。