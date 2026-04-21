FCバイエルンに「ジャマル・ムシアラ2.0」が登場か？ヴィンセント・コンパニの疑問はただ一つ。

FCザンクト・パウリ戦（5-0）で1ヶ月ぶり先発したムシアラは、軽快な動きでブンデスリーガ通算101得点を達成し、1アシストも記録した。

チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦のレアル・マドリード戦（4-3）では、ドリブルでカマヴィンガに最初のイエローカードを出させ、その後、ルイス・ディアスの同点弾をヒールパスでアシストした。 ―これらの活躍は、ムシアラが不在だった期間に彼の定位置である中央の攻撃的MFで定着していたセルジュ・グナブリーに代わって出場してからのことだった。

その3日後、グナブリーは右内転筋を断裂。30歳の彼はシーズン終盤を欠場し、ドイツ代表としてのW杯も絶望的だ。両チームで出場時間を争う2人である。

優勝決定戦のVfBシュトゥットガルト戦では、ムシアラが先発し、ドリブルで再三チャンスを創出。その一つがラファエル・ゲレイロの同点弾につながり、3試合で4つの得点関与となった。 ハーフタイムにはヴィンセント・コンパニー監督が彼を交代させ、過度な負担を回避した。「計画通りだ」とムシアラは語った。