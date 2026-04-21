オリバー・カーンの物議を醸した発言は、ジャマル・ムシアラにとって必要なモチベーションになったかもしれない。腓骨骨折と足首脱臼からの長期離脱、不安定な復帰、3月の代表戦欠場を経て、彼にはそれが必要だったのだ。
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FCバイエルンに「ジャマル・ムシアラ2.0」が登場か？ヴィンセント・コンパニの疑問はただ一つ。
「彼はW杯出場を辞退すべきだ」とFCバイエルンの元会長は11日前にスカイで語った。「プレーに違和感があるなら、再び準備するため自分と向き合わねばならない」。この発言を受け、ムシアラには広範な支持が寄せられ、23歳の攻撃的選手は印象的なプレーで応えた。
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FCバイエルン：ジャマル・ムシアラが3試合連続で好パフォーマンスを披露した
FCザンクト・パウリ戦（5-0）で1ヶ月ぶり先発したムシアラは、軽快な動きでブンデスリーガ通算101得点を達成し、1アシストも記録した。
チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦のレアル・マドリード戦（4-3）では、ドリブルでカマヴィンガに最初のイエローカードを出させ、その後、ルイス・ディアスの同点弾をヒールパスでアシストした。 ―これらの活躍は、ムシアラが不在だった期間に彼の定位置である中央の攻撃的MFで定着していたセルジュ・グナブリーに代わって出場してからのことだった。
その3日後、グナブリーは右内転筋を断裂。30歳の彼はシーズン終盤を欠場し、ドイツ代表としてのW杯も絶望的だ。両チームで出場時間を争う2人である。
優勝決定戦のVfBシュトゥットガルト戦では、ムシアラが先発し、ドリブルで再三チャンスを創出。その一つがラファエル・ゲレイロの同点弾につながり、3試合で4つの得点関与となった。 ハーフタイムにはヴィンセント・コンパニー監督が彼を交代させ、過度な負担を回避した。「計画通りだ」とムシアラは語った。
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FCバイエルン：ラファエル・ゲレイロとレナート・カールも期待大
グナブリの離脱を考えれば、バイエルンにとってムシアラの好調は最高のタイミングだ。 コンパニー監督はシュトゥットガルト戦前、「セルジュの負傷は偶然だが、ジャマルも復帰間近」と語った。さらに驚いた様子で「今季はジャマル抜きでも戦えた。だがセルジュが抜けた今、調子を上げたジャマルが戻ってくる」と続けた。
長期離脱を経て「身体的に成長した」と火曜の会見で説明した。「走力、プレス、1対1で勝る――もうすぐ最高のレベルだ」。 残る疑問はひとつ。あの「マジック・ムシアラ」がいつ戻るかだ。全盛期の自由を取り戻したとき、さらに進化したムシアラが見られると監督は期待している。
一方でコンパニーは、直後のシュトゥットガルト戦で過度な期待を戒めた。「今のジャマルにすべてのプレッシャーをかけるのはフェアではない」。グナブリーは今季21得点をマークし、ケイン、ディアス、オリゼに次ぐチーム4位の得点関与を誇っていた。
なお、コンパニーはシュトゥットガルト戦でムシアラだけでなく、ゴールを決めたラファエル・ゲレイロの活躍も高く評価した。ゲレイロは攻撃的MFの切り札候補として、DFBポカール準決勝のレバークーゼン戦やCLパリ・サンジェルマン戦への期待を高めた。また、筋断裂から回復したレナート・カールも練習に復帰し、近い将来の出場が可能だ。
ジャマル・ムシアラ：今シーズンの成績
ゲーム 16 分 633ゴール ゴール 4 アシスト 5