Dieter ReiterGetty Images
Christian Guinin

翻訳者：

FCバイエルンに衝撃！ミュンヘン市長ディーター・ライター、激しい批判を受けて対応策を講じる

ミュンヘンのディーター・ライター市長（SPD）は、FCバイエルン・ミュンヘンの監督委員会および管理諮問委員会の職務を即時辞任しました。

「ミュンヘン市民の信頼は、私にとって何よりも重要です。私はFCバイエルンに対し、監督委員会の委員および管理諮問委員会の委員長としての職務を、即時効力で辞任することを伝えました」と、このSPDの政治家は声明で述べた。

  • この決定は、「子供の頃からバイエルンのファンである彼にとって決して容易なものではなかった」が、それでも「ミュンヘンの市民に対する透明性は、職務や報酬よりも重要だ」と彼は考えている。

    ライター氏は、2021 年以降、ドイツ記録的な優勝チームでさまざまな役職を歴任していたにもかかわらず、市議会に予定通り報酬を申告していなかったことで、最近厳しい批判にさらされていた。特に先週のミュンヘン市議会での会議の後、この議論はさらに激化した。

    そのきっかけとなったのは、野党の「Die Linke」と「Ökologisch-Demokratische Partei」が急遽提出した2つの動議だった。両党は、市長にFCバイエルンでの活動について詳細な情報開示を義務付けることを求めていた。 しかし、市議会の大半は、この動議を緊急案件として扱うことを拒否した。これを受けて、ライター氏は、3月25日または4月29日に開催される次の本会議で、この件について詳しく説明すると述べた。まずは、クラブから情報を入手する必要があるという。

  • FC Bayern München Annual Meeting 2025Getty Images Sport

    ライター、FCバイエルン・ミュンヘンで稼いだお金を寄付する意向

    自身の発表によると、ライター氏はFCB在籍中に9万ユーロを稼ぎ、「もちろん毎年、正規に納税していた」という。67歳の同氏は、この資金は社会事業に充てられる予定だと説明した。

    先週の日曜日、ライター氏はその不透明性に対する代償を支払うこととなった。ミュンヘン市長選挙では、わずか 35.6% の得票率に留まった（2020 年は 47.9% を獲得）。 そのため、1週間半後に、29.5%の得票率で、これまで故郷の副市長を務めていた緑の党のドミニク・クラウゼ氏との決選投票に臨むことになった。

  • FCバイエルン - 試合日程：FCBの次の試合

    日付時間試合
    3月14日（土）15時30分バイエル・レバークーゼン - FCバイエルン（ブンデスリーガ）
    3月18日（水）21時FCバイエルン - アタランタ（チャンピオンズリーグ）
    3月21日（土）15時30分FCバイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ）
    4月4日（土）15:30SCフライブルク - FCバイエルン（ブンデスリーガ）
