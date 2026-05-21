『Absolut Bayern』によると、32歳のゲレイロは現役引退を検討しているという。少なくともその選択肢は残しておきたい考えだ。ドイツの最多優勝クラブを退団した後、このポルトガル人選手がどこへ移籍するかという噂は最近聞かれない。
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FCバイエルンに衝撃。ある選手が突然の引退を検討している。
3月末で退団すると発表された際、ゲレイロのポルトガル移籍は十分にあり得ると見られていた。 5月中旬には『Sport Bild』が、ベンフィカ・リスボンがゲレイロの獲得に強い関心を示していると報道。同メディアによると、ポルトガルの強豪はすでに数か月前からゲレイロ側と接触しており、本人も移籍に前向きだという。
ポルトガル代表として65試合に出場したゲレイロにとって、ベンフィカは母国初所属となる。フランス生まれの彼はブラン＝メニルSFのユースでキャリアを始め、INFクレールフォンテーヌ、SMカーン、FCロリアン、ボルシア・ドルトムントを経てミュンヘンに移籍した。
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ラファエル・ゲレイロは、FCバイエルンとボルシア・ドルトムントでプレーしていた際、度々筋肉の怪我に悩まされた。
しかし、ここ数年の怪我の多さから、ゲレイロは引退を真剣に考え始めている。今シーズンだけでも4度戦線離脱し、BVB時代も筋肉系の怪我に悩まされた。
2023年、トーマス・トゥヘル監督の希望で移籍金ゼロでドルトムントからバイエルンへ移籍。定期的に出場しながらも、万能な控えという立場を超えられず、ドルトムント時代の輝きを取り戻せなかった。
スポーツディレクターのマックス・エベルルは契約更新見送りを発表する際、彼の資質と人柄を称えた。「ラファはピッチ上で常に頼りになる存在で、どのチームにも良い影響を与える」と語った。ヴィンセント・コンパニーも常にゲレイロに満足していた。 「彼は素晴らしい選手であり、素晴らしいプロだ。常にチームを助けてくれる存在だ」と、このベルギー人選手は昨年12月に語っている。
ラファエル・ゲレイロ：FCバイエルンとBVBでの成績データと統計
クラブ 試合 ゴール アシスト FCバイエルン 94 14 8 ボルシア・ドルトムント 224 40 50