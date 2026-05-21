しかし、ここ数年の怪我の多さから、ゲレイロは引退を真剣に考え始めている。今シーズンだけでも4度戦線離脱し、BVB時代も筋肉系の怪我に悩まされた。

2023年、トーマス・トゥヘル監督の希望で移籍金ゼロでドルトムントからバイエルンへ移籍。定期的に出場しながらも、万能な控えという立場を超えられず、ドルトムント時代の輝きを取り戻せなかった。

スポーツディレクターのマックス・エベルルは契約更新見送りを発表する際、彼の資質と人柄を称えた。「ラファはピッチ上で常に頼りになる存在で、どのチームにも良い影響を与える」と語った。ヴィンセント・コンパニーも常にゲレイロに満足していた。 「彼は素晴らしい選手であり、素晴らしいプロだ。常にチームを助けてくれる存在だ」と、このベルギー人選手は昨年12月に語っている。