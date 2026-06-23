FCバイエルンに衝撃の移籍話？ マックス・エベルがBVBのスター、フェリックス・ンメチャに接触したと報じられる

選手本人は今夏の移籍を否定しておらず、迷いを見せる可能性もある。それでもBVBは彼を戦力として計画しており、主導権を握っている。ンメチャは数カ月前に契約を2030年まで延長したばかりだからだ。

契約には8000万ユーロの移籍金で発動できる解除条項があるが、使えるのは2027年夏以降だ。一方、来季移籍の「許容上限」は1億2000万ユーロと報じられている。

ドルトムントは2023年、ヴォルフスブルクに約3000万ユーロを支払いヌメチャを獲得。しかし怪我続きで適応できず、「失敗移籍」との声も上がった。 さらに、福音派信者である彼がSNSで同性愛嫌悪やクィア嫌悪ととれる投稿をしたため、獲得はサポーターから強く批判された。

クラブはヴァツケ会長が「フェリックスは肌の色、宗教、性的指向に関わらずすべての人を尊重し愛していると強調している」と説明する事態となった。

スポーツ面では、昨季公式戦42試合で5得点3アシストを記録し、リーグ準優勝とCL出場権獲得に貢献した。