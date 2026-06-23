『Sport Bild』によると、エベル氏は選手側に接触し、この25歳は「非常に興味深い選手」と伝えた。
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FCバイエルンに衝撃の移籍話？ マックス・エベルがBVBのスター、フェリックス・ンメチャに接触したと報じられる
FCバイエルンが、ンメチャ獲得を検討するクラブのリストに加わった。ンメチャは現在、米国・カナダ・メキシコで開催中のワールドカップでドイツ代表として活躍中だ。キュラソー戦（7-1）とコートジボワール戦（2-1）でドイツ代表は2連勝し、彼は最も目立った選手の一人だった。
この活躍で各クラブの関心が集まっている。スペイン最多優勝クラブのレアル・マドリードが関心を示しているという憶測は、新監督ジョゼ・モウリーニョがンメチャのファンとされることから、すでに前から流れていた。 さらに『Sport Bild』によると、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプールも情報収集を進めている。シティのユースで育ったため、プレミア勢にとっては「ホームグロウン」の資格も魅力だ。
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フェリックス・ンメチャはBVBと2030年まで契約を結んでいる
選手本人は今夏の移籍を否定しておらず、迷いを見せる可能性もある。それでもBVBは彼を戦力として計画しており、主導権を握っている。ンメチャは数カ月前に契約を2030年まで延長したばかりだからだ。
契約には8000万ユーロの移籍金で発動できる解除条項があるが、使えるのは2027年夏以降だ。一方、来季移籍の「許容上限」は1億2000万ユーロと報じられている。
ドルトムントは2023年、ヴォルフスブルクに約3000万ユーロを支払いヌメチャを獲得。しかし怪我続きで適応できず、「失敗移籍」との声も上がった。 さらに、福音派信者である彼がSNSで同性愛嫌悪やクィア嫌悪ととれる投稿をしたため、獲得はサポーターから強く批判された。
クラブはヴァツケ会長が「フェリックスは肌の色、宗教、性的指向に関わらずすべての人を尊重し愛していると強調している」と説明する事態となった。
スポーツ面では、昨季公式戦42試合で5得点3アシストを記録し、リーグ準優勝とCL出場権獲得に貢献した。
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FCバイエルンはフェリックス・ンメチャのポジションに緊急な補強は必要ない。
バイエルンが世界クラスの才能を持つドイツ人選手に関心を持つのは自然な流れだ。だが現状では、守備的MFの補強が本当に必要なのか疑問が残る。 レオン・ゴレツカは6月30日に契約満了で退団するものの、中盤にはヨシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチが定着。控えにはトム・ビショフもいる。
緊急時にはコンラート・ライマーも対応できる。買い戻しオプションで復帰したノエル・アセコや、セネガル代表でW杯を経験したバラ・サポコ・ンディアイにもチャンスがある。
さらに、ナサニエル・ブラウン（23、フランクフルト）とイスマエル・サイバリ（25、PSV）の獲得も間近で、移籍金は合計1億ユーロ超と報じられる。
『Sport Bild』も今夏早々の獲得は「低い」と伝えているが、ドイツのトップクラブが注目する選手であることは確かだ。
BVBの記録的な売上
選手 ポジション 移籍先 年 移籍金 ウスマン・デンベレ フォワード FCバルセロナ 2017年 1億4800万ユーロ ジュード・ベリンガム MF レアル・マドリード 2023 1億2700万ユーロ ジャドン・サンチョ フォワード マンチェスター・ユナイテッド 2022 8500万ユーロ クリスチャン・プリシッチ フォワード チェルシーFC 2018 6400万ユーロ ピエール＝エメリック・オーバメヤン フォワード アーセナルFC 2023 6375万ユーロ