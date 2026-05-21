『Absolut Bayern』によると、32歳のゲレイロも現役引退を検討しているという。少なくともその選択肢は残しておきたい考えだ。ドイツの記録的優勝クラブを去った後、このポルトガル人選手がどこへ向かうのかという噂は最近聞かれない。
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FCバイエルンに衝撃のニュース！ある選手が突然の現役引退を検討しているという。
3月末で退団すると発表された際、ゲレイロのポルトガル移籍は十分にあり得ると見られていた。 5月中旬には『Sport Bild』が、ベンフィカ・リスボンがゲレイロの獲得に強い関心を示していると報道。同クラブはかねてよりゲレイロ側と接触しており、本人も移籍に前向きとされる。
ポルトガル代表として65試合に出場した彼にとって、ベンフィカは母国初所属となる。フランス生まれのゲレイロは、ブラン＝メニルSFのユースでキャリアを始め、INFクレールフォンテーヌ、SMカーン、FCロリアン、ボルシア・ドルトムントを経てミュンヘンへ加入した。
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ラファエル・ゲレイロは、FCバイエルンとボルシア・ドルトムントでプレーしていた際、度々筋肉の怪我に悩まされた。
しかし、ここ数年は怪我が多く、ゲレイロは引退を真剣に考え始めている。今シーズンも4度戦線離脱し、BVB時代から続く筋肉系のトラブルに悩まされている。
2023年、トーマス・トゥヘル監督の希望で移籍金ゼロでドルトムントからバイエルンへ移籍。定期的に出場しながらも、ドルトムント時代の輝きは見せられなかった。
スポーツディレクターのマックス・エベルルは契約更新見送りを発表する際、ゲレイロの資質と人柄を称えた。「ラファはピッチ上で常に頼りになる存在で、どのチームにも良い影響を与える」と語った。ヴィンセント・コンパニーも常に彼に満足していた。 「彼は素晴らしい選手であり、素晴らしいプロだ。常にチームを助けてくれる存在だ」と、このベルギー人選手は昨年12月に語っている。
ラファエル・ゲレイロ：FCバイエルンとBVBでの成績データと統計
クラブ 試合 ゴール アシスト FCバイエルン 94 14 8 ボルシア・ドルトムント 224 40 50