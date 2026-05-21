FCバイエルンに衝撃のニュース！ある選手が突然の現役引退を検討しているという。

しかし、ここ数年は怪我が多く、ゲレイロは引退を真剣に考え始めている。今シーズンも4度戦線離脱し、BVB時代から続く筋肉系のトラブルに悩まされている。

2023年、トーマス・トゥヘル監督の希望で移籍金ゼロでドルトムントからバイエルンへ移籍。定期的に出場しながらも、ドルトムント時代の輝きは見せられなかった。

スポーツディレクターのマックス・エベルルは契約更新見送りを発表する際、ゲレイロの資質と人柄を称えた。「ラファはピッチ上で常に頼りになる存在で、どのチームにも良い影響を与える」と語った。ヴィンセント・コンパニーも常に彼に満足していた。 「彼は素晴らしい選手であり、素晴らしいプロだ。常にチームを助けてくれる存在だ」と、このベルギー人選手は昨年12月に語っている。