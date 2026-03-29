しかし、4月4日にブンデスリーガで行われるSCフライブルク戦という「本番前のリハーサル」においても、ノイアーは再び起用可能な選択肢となる見込みだ。その3日後には、サンティアゴ・ベルナベウで、チャンピオンズリーグ最多優勝記録を持つチームとの初対戦が控えている。第2戦は1週間後にミュンヘンで行われる。

ノイアーは3週間前、ボルシア・メンヒェングラートバッハに4-1で勝利した試合で、左ふくらはぎの筋断裂を負った。2月中旬にも、ヴェルダー・ブレーメンとのリーグ戦で同じ怪我を負い、数週間の離脱を余儀なくされていた。その間、ヨナス・ウルビッグが代役を務め、バイエル・レバークーゼン戦ではスヴェン・ウルライヒも出場した。