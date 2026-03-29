マヌエル・ノイアーは、ふくらはぎの負傷から回復し、FCバイエルン・ミュンヘンに復帰した模様だ。ドイツ紙『ビルト』が報じている。同紙によると、40歳のノイアーは即日からドイツの最多優勝クラブでプレー可能となり、その結果、レアル・マドリードとの2試合にわたる注目のチャンピオンズリーグ対決にも出場できる見込みだ。
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FCバイエルンに朗報：スター選手がレアル・マドリードとのCL対決を前に復帰へ
しかし、4月4日にブンデスリーガで行われるSCフライブルク戦という「本番前のリハーサル」においても、ノイアーは再び起用可能な選択肢となる見込みだ。その3日後には、サンティアゴ・ベルナベウで、チャンピオンズリーグ最多優勝記録を持つチームとの初対戦が控えている。第2戦は1週間後にミュンヘンで行われる。
ノイアーは3週間前、ボルシア・メンヒェングラートバッハに4-1で勝利した試合で、左ふくらはぎの筋断裂を負った。2月中旬にも、ヴェルダー・ブレーメンとのリーグ戦で同じ怪我を負い、数週間の離脱を余儀なくされていた。その間、ヨナス・ウルビッグが代役を務め、バイエル・レバークーゼン戦ではスヴェン・ウルライヒも出場した。
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今シーズン以降の見通しは依然として不透明
同報道によると、ブンデスリーガのFCザンクトパウリ戦では、再びウルビックがゴールを守ることになる可能性がある。これは、負荷管理の観点から、レアル・マドリードとの2試合の間にノイアーに休息を与えるためだ。
マヌエル・ノイアーが来シーズンもFCバイエルンのゴールを守り続けるかどうかは、現時点では依然として不透明だ。このゴールキーパーの契約は今シーズン終了後に満了するが、契約延長か引退かについてはまだ決定していない。4月中旬にはミュンヘンのクラブ幹部との話し合いが行われる予定だ。ノイアーは直近では2025年2月、契約を2026年6月まで延長していた。
マヌエル・ノイアーの2025/26シーズン：
ゲーム 29 出場時間 2520 失点 27 無失点試合 10