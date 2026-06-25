Skyによると、ドイツ王者とFCフルハムはクシ＝アサレスの完全移籍で大筋合意した。
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FCバイエルンに数百万の移籍金！攻撃的選手がプレミアリーグと契約へ
フルハムは昨季、18歳のクシ＝アサレをFCBからレンタルした。出場は10試合ほどだったが、完全移籍を目指しクラブは粘った。
スカイスポーツによると、バイエルンは当初オファーを拒否したが、移籍金を約600万ユーロに引き上げたことで合意に至った。クシ＝アサレのバイエルンとの契約は2027年まで残っている。
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FCバイエルンとの決別か？ クシ＝アサレがフルハムと長期契約へ
報道によると、複数のプレミアリーグクラブが最近クシ＝アサレに接触した。 しかし本人はスウェーデンU-21代表としてフルハムに将来性を見出し、スカイ報道によるとクラブは長期契約を提示する見込みだ。ロンドンでの1年目は苦戦したが、彼はU-21で5試合4得点をマークし才能を示した。
バイエルンは2024年2月、AIKソルナから移籍金350万ユーロで獲得。前半期は16歳でU-19でプレーし、2024/25シーズンにリージョナルリーガ昇格。 2025年4月、ブンデスリーガのマインツ戦（3-0）でバイエルン1軍デビューし、終盤に途中出場した。
2度目の出場は昨季開幕戦のRBライプツィヒ戦（6-0）で、その後すぐにフルハムへレンタル移籍した。
ジョナ・クシ＝アサレ：フルハムでの成績
出動回数
10
試合時間
122
得点
0
アシスト
0