FCバイエルンに数百万の移籍金！攻撃的選手がプレミアリーグと契約へ

報道によると、複数のプレミアリーグクラブが最近クシ＝アサレに接触した。 しかし本人はスウェーデンU-21代表としてフルハムに将来性を見出し、スカイ報道によるとクラブは長期契約を提示する見込みだ。ロンドンでの1年目は苦戦したが、彼はU-21で5試合4得点をマークし才能を示した。

バイエルンは2024年2月、AIKソルナから移籍金350万ユーロで獲得。前半期は16歳でU-19でプレーし、2024/25シーズンにリージョナルリーガ昇格。 2025年4月、ブンデスリーガのマインツ戦（3-0）でバイエルン1軍デビューし、終盤に途中出場した。

2度目の出場は昨季開幕戦のRBライプツィヒ戦（6-0）で、その後すぐにフルハムへレンタル移籍した。