『マルカ』紙によると、レアル・マドリードのロッカールームは分裂していた。多くのスターが敗退とスロベニア人審判スラヴコ・ヴィンチッチ（46）の判定に怒った一方、カマヴィンガは苛立ちを露わにしていた。
Getty Images Sport
翻訳者：
FCバイエルンに劇的敗退、レアル・マドリードのスターが涙で崩れ落ちた。
そのMFはロッカールームで一人、取り返しのつかないミスをしたと落ち込んで泣いていた。 終盤の決定機ではボールに手を出さずポジションに戻るべきだったと自覚していた。しかし中盤でFWハリー・ケインにファウルし、わずかにプレーを遅らせたため、3－2でリード中のスペインチームはヴィンチッチ主審から2枚目のイエローカードを提示された。
数的不利となったレアルはさらに2失点し、今季のタイトル獲得の望みは消えた。多くのチームメイトは判定に怒り、試合後には激しい抗議が続き、カマヴィンガのチームメイト、アルダ・ギュレルにレッドカードが出された。
- Getty Images
カマヴィンガスの涙はレアル・マドリードに「深い印象を残した」
エドゥアルド・カマヴィンガスの今シーズンの成績
使用例 37 90分以上 7得点 ゴール 2 アシスト 1 イエローカード 2 退場 1