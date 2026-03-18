FCバイエルンに不穏な兆し？マックス・エベルの緊縮策と2つ目の定期預金口座が明らかになる

一方、コンラート・ライマーは、給与ランキングにおいてさらなる主力選手として地位を向上させる可能性がある。このオーストリア人選手の給与はボーナスを含めて数千万ユーロ規模に達しており、これにより彼は「平均的な給与層」に分類される。報道によると、2027年まで有効な契約の延長をめぐり、現在水面下で粘り強い交渉が行われているという。 Skyによると、この守備のスペシャリストは長期残留の条件として年俸1500万ユーロを要求しており、そのため交渉は現在停滞しているという。

さらに、オリゼやディアスと同程度の年俸を得ていたレオン・ゴレツカの退団が迫っており、これによるさらなる経費削減が見込まれる。また、ライマーと同程度の年俸を得ているラファエル・ゲレイロ（契約は2026年まで）も、ほぼ確実にクラブを去ることになる見通しだ。一方、現在VfBシュトゥットガルトにレンタル移籍中のアレクサンダー・ニュベルは、売却される予定である。 サシャ・ボエイ（ガラタサライ）とジョアン・パリニャ（トッテナム・ホットスパー）については、バイエルンの首脳陣はそれぞれの買い取りオプションが行使されることを期待している。また、移籍市場終了間際にレンタル移籍で加入したニコラス・ジャクソンも、FCチェルシーからレンタル移籍したこのFWの買い取りオプションを行使しないため、給与リストから外れることになる。

エベルルが上層部からのプレッシャーを感じていることは、最近、ブンデスリーガの注目株ルカ・ヴスコヴィッチへの関心が報じられた件に関連して示唆された。 「世間が『絶対にFCバイエルンに来るべきだ』と思っているような優秀な選手を、すべて獲得できるわけがない」とエベルは警告し、名誉会長ウリ・ヘーネスや元会長カール＝ハインツ・ルンメニゲを中心とする強力な監督委員会にも言及した。「そうすれば、いつか反対側から『マックス、俺たちは金使い無茶な連中じゃないんだ。 『チームをこれ以上肥大化させるわけにはいかない』と言うだろう。だからこそ、彼が非常に優れた選手であることは疑いようがないが、我々の主眼は内部からの昇格にあり、それは周知の事実だ。」