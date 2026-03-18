『Sport Bild』紙の報道によると、ドイツの最多優勝クラブは、今会計年度に初めて赤字に転落する恐れがある。
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FCバイエルンに不穏な兆し？マックス・エベルの緊縮策と2つ目の定期預金口座が明らかになる
そのため、クラブ幹部は損失を防ぐため、チャンピオンズリーグでの準決勝進出を内部的な最低目標として掲げていた。今度の準々決勝進出により、バイエルンは1250万ユーロの収入を得ることになる。これは、水曜日の第2戦を控えたアタランタ・ベルガモとのラウンド16第1戦での6-1の勝利を受けて、すでに確実視されている金額だ。 マンチェスター・シティを下したレアル・マドリードを相手に再び勝ち進めば、さらに1500万ユーロの追加収入が見込める。
さらに、スポーツディレクターのマックス・エベル氏は、2月の監督委員会において、人件費を削減するよう改めて指示を受けた。しかし、これは昨年同様、いくつかの問題を伴う取り組みとなるだろう。
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バイエルンの年俸：オリゼとディアスはサネやコマンより収入が少ない
昨夏、レロイ・サネ、キングスレー・コマン、トーマス・ミュラーといった高額年俸選手がクラブを去ったことを受け、今後数ヶ月で年俸ランキングの上位が再び変動する可能性がある。
まず、ダヨ・ウパメカノが契約延長により、年俸2000万ユーロまでの選手が入る「カテゴリー2」の高額年俸選手層に加わった。このカテゴリーには、ボーナスを含めてジョシュア・キミッヒ、アルフォンソ・デイヴィス、マヌエル・ノイアーも属している。もしノイアーが現役を引退せず、さらに1年契約を結ぶことになれば、この長年の正GKは報道によると年俸を削減しなければならないことになる。
エベルル氏は、セルジュ・グナブリの契約延長（2028年まで）の際にもすでにこれを成し遂げていたが、ウパメカノ、デイヴィス、ムシアラの年俸は上昇した。マイケル・オリゼとルイス・ディアスも、この代表選手の年俸水準に近いと見られている。この両ウイングの年俸合計は3400万ユーロと推定されており、コマンとサネの合計より約600万ユーロ少ない。
給与体系が問題を引き起こす：ライマーとの交渉がその典型例
一方、コンラート・ライマーは、給与ランキングにおいてさらなる主力選手として地位を向上させる可能性がある。このオーストリア人選手の給与はボーナスを含めて数千万ユーロ規模に達しており、これにより彼は「平均的な給与層」に分類される。報道によると、2027年まで有効な契約の延長をめぐり、現在水面下で粘り強い交渉が行われているという。 Skyによると、この守備のスペシャリストは長期残留の条件として年俸1500万ユーロを要求しており、そのため交渉は現在停滞しているという。
さらに、オリゼやディアスと同程度の年俸を得ていたレオン・ゴレツカの退団が迫っており、これによるさらなる経費削減が見込まれる。また、ライマーと同程度の年俸を得ているラファエル・ゲレイロ（契約は2026年まで）も、ほぼ確実にクラブを去ることになる見通しだ。一方、現在VfBシュトゥットガルトにレンタル移籍中のアレクサンダー・ニュベルは、売却される予定である。 サシャ・ボエイ（ガラタサライ）とジョアン・パリニャ（トッテナム・ホットスパー）については、バイエルンの首脳陣はそれぞれの買い取りオプションが行使されることを期待している。また、移籍市場終了間際にレンタル移籍で加入したニコラス・ジャクソンも、FCチェルシーからレンタル移籍したこのFWの買い取りオプションを行使しないため、給与リストから外れることになる。
エベルルが上層部からのプレッシャーを感じていることは、最近、ブンデスリーガの注目株ルカ・ヴスコヴィッチへの関心が報じられた件に関連して示唆された。 「世間が『絶対にFCバイエルンに来るべきだ』と思っているような優秀な選手を、すべて獲得できるわけがない」とエベルは警告し、名誉会長ウリ・ヘーネスや元会長カール＝ハインツ・ルンメニゲを中心とする強力な監督委員会にも言及した。「そうすれば、いつか反対側から『マックス、俺たちは金使い無茶な連中じゃないんだ。 『チームをこれ以上肥大化させるわけにはいかない』と言うだろう。だからこそ、彼が非常に優れた選手であることは疑いようがないが、我々の主眼は内部からの昇格にあり、それは周知の事実だ。」
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FCバイエルンには2つ目の定期預金口座があるのでしょうか？
バイエルンが財政面でかつてに比べて苦境に立たされていることは、もはや公然の秘密だ。名誉会長のウリ・ヘーネス氏はここ数ヶ月、ミュンヘンの伝説的な定期預金口座にはもはやあまり残っていないと繰り返し指摘していた。しかし『Sport Bild』誌は、経営陣の懸念は、財政状況から推測されるほど深刻ではないことを明らかにした。
同誌の報道によると、バイエルンが緊急時に利用可能な第2の定期預金口座が存在するという。スタジアムGmbHには、3桁の百万ユーロ規模の流動資産が保有されているとのことだ。
とはいえ、赤字は絶対に避けなければならない。クラブワールドカップからの追加収入もあり、バイエルンは昨年も再び黒字を計上することができた。2710万ユーロの当期純利益を達成した。
FCバイエルン・ミュンヘン、試合日程：FCBの今後の試合
日付 時間 試合 3月18日（水） 21時 FCバイエルン 対 アタランタ（チャンピオンズリーグ） 3月21日（土） 15時30分 FCバイエルン - ユニオン・ベルリン（ブンデスリーガ） 4月4日（土） 15時30分 SCフライブルク 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ） 4月11日（土） 18時30分 FCザンクト・パウリ 対 FCバイエルン（ブンデスリーガ）