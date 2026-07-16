優勝への最大の不安材料は、主軸FWハリー・ケインの欠場だ。代役候補のサイバリは、W杯でモロッコ代表FWとしてプレーした経験がある。だが本領は1列後ろのポジションで、昨季PSVではその位置で輝いた。 昨夏は市場終了間際にニコラス・ジャクソンを獲得したが期待外れで完全移籍には至らなかった。もう1人センターフォワードを加えれば戦力は確実に上がる。ルイス・ディアスのバックアップとして成長見込みのある左ウイングを狙う可能性もある。

ただ、現時点では攻撃陣より中央MFの補強が優先されそうだ。それでも具体的な進展はない。一時はアイユーブ・ブアディが候補に挙がったが、W杯での活躍で移籍金が約1億ユーロに跳ね上がり、予算オーバーだ。

レオン・ゴレツカとラファエル・ゲレイロの退団により、トム・ビショフがジョシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチに次ぐ選択肢となった。昨季は代役サイドバックとしての出場が多かったが、今季は本職で多くの出場機会が予想される。 本来サイドバックのコンラッド・ライマー、ブラウン、バラ・サポコ・ンディアイも候補だ。18歳のンディアイはW杯でセネガル代表として短時間出場し、クラブ内でもっとも将来を期待される若手とされている。

攻撃陣や中盤の補強がなければ、若手に出場機会が回る。レナート・カールのように、数か月でユースからA代表へ躍進した例もある。 攻撃陣ではレンタルから復帰したアリジョン・イブラヒモビッチの起用が想定されるが、移籍市場最終盤に放出される可能性も残る。デビッド・サントス・ダイバー、フィリップ・パヴィッチ、ウィズダム・マイク、フェリペ・チャベス、エルブリン・オスマニ、マイコン・カルドソらも出場機会を窺う。