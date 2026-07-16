スポーツディレクターのマックス・エベルルは現在、2つの戦いを繰り広げている。1つはFCバイエルンの戦力を整えること、もう1つは自身の契約延長だ。もちろん、一方の戦いに勝利すれば、もう一方の成功の可能性も大幅に高まる。7月中旬の時点で、エベルルは満足していいだろう。これまでの夏の移籍市場は、FCバイエルンにとって極めて順調に進んでいる。
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FCバイエルンにはまだどのような課題が残っているのか？マックス・エベルは現在、移籍市場で重要な任務を担っている。
ミュンヘンはナサニエル・ブラウン（23）とイスマエル・サイバリ（25）を獲得した。現在の市場では妥当な価格で、将来性のある2人を加えた。エベルルはスポーツディレクターのクリストフ・フロイントらと協力し、ワールドカップ前に移籍を推進した点で高く評価されるべきだ。 2人とも米国で好パフォーマンスを示しており、今なら競争が激化し移籍金もさらに上昇していたはずだ。
バイエルンは両選手にそれぞれ5000万ユーロを支払った。2人とも汎用性が高く、十分な出場機会を得ると見込まれる。現時点ではレギュラー確定ではないが、数年後には定着してもおかしくない。サイバリは10番ムシアラ、ブラウンは左SBデイヴィスにプレッシャーをかけるだろう。
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FCバイエルン：レンタルバックの選手多数が売却へ
支出は1億150万ユーロ（大型移籍2件＋ノエル・アセコの買い戻し条項）、収入は2625万ユーロ（レンタル復帰組4人の売却）にとどまる。今後、収入はさらに増える見込みだ。
だが、最も注目される“売れ残り”選手たちの買い手探しは難航している。 ジョアン・パルリーニャにはベンフィカ、ユヴェントス、アストン・ヴィラが関心を示し、バイエルンは2500万ユーロの移籍金を期待。ノエル・アセコはアイントラハト・フランクフルトへの1300万ユーロでの移籍が目前。ブライアン・サラゴサ、サシャ・ボエイ、アルミンド・ジーブにはまだ具体的な進展がない。
仮に全員が移籍しても、最高レベルで実績のあるフィールドプレーヤーは18人残る。これはチャンスとリスクを併せ持つ戦力だ。多くの選手が複数ポジションをこなせるため、ヴィンセント・コンパニー監督は各ポジションで複数の選択肢を持つ。だが、負傷者が続出すれば、昨季の一部期間のように戦力的な限界に直面する恐れもある。
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FCバイエルン：さらにMFが加入するのか？
優勝への最大の不安材料は、主軸FWハリー・ケインの欠場だ。代役候補のサイバリは、W杯でモロッコ代表FWとしてプレーした経験がある。だが本領は1列後ろのポジションで、昨季PSVではその位置で輝いた。 昨夏は市場終了間際にニコラス・ジャクソンを獲得したが期待外れで完全移籍には至らなかった。もう1人センターフォワードを加えれば戦力は確実に上がる。ルイス・ディアスのバックアップとして成長見込みのある左ウイングを狙う可能性もある。
ただ、現時点では攻撃陣より中央MFの補強が優先されそうだ。それでも具体的な進展はない。一時はアイユーブ・ブアディが候補に挙がったが、W杯での活躍で移籍金が約1億ユーロに跳ね上がり、予算オーバーだ。
レオン・ゴレツカとラファエル・ゲレイロの退団により、トム・ビショフがジョシュア・キミッヒとアレクサンダル・パブロヴィッチに次ぐ選択肢となった。昨季は代役サイドバックとしての出場が多かったが、今季は本職で多くの出場機会が予想される。 本来サイドバックのコンラッド・ライマー、ブラウン、バラ・サポコ・ンディアイも候補だ。18歳のンディアイはW杯でセネガル代表として短時間出場し、クラブ内でもっとも将来を期待される若手とされている。
攻撃陣や中盤の補強がなければ、若手に出場機会が回る。レナート・カールのように、数か月でユースからA代表へ躍進した例もある。 攻撃陣ではレンタルから復帰したアリジョン・イブラヒモビッチの起用が想定されるが、移籍市場最終盤に放出される可能性も残る。デビッド・サントス・ダイバー、フィリップ・パヴィッチ、ウィズダム・マイク、フェリペ・チャベス、エルブリン・オスマニ、マイコン・カルドソらも出場機会を窺う。
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FCバイエルン：センターバックでは、まだ動きがあるかもしれない。
GKは確定、SBにはコンパニー監督が複数の選手を起用できる。CBも現時点では十分だが、まだ動きがあるかもしれない。キム・ミンジェと伊藤宏樹は適切なオファーがあれば移籍する可能性が高い。どちらかが移籍すれば、新たなCBの補強が不可欠だ。 後任候補には、インテル・ミラノに所属するケルン出身の25歳、ヤン・ビセックが挙げられる。彼は過去にも度々獲得候補に挙がっている。
売却が遅れれば遅れるほど、エベル率いるスポーツ部門の負担は増す。最悪の場合、昨夏のリプレイになる可能性もある。8月中旬にキングスレー・コマンが退団し、クラブは窮地に立たされた。 当時、ウリ・ヘーネスが「代役はレンタル選手のみ」と表明したため交渉は難航し、市場最終日まで延びた末、ジャクソンが割高な条件で加入した。
とはいえ、現時点でのエベルの最優先課題は、手元に残った選手を売却して収益を上げることです。 さらに、2027年まで契約が残るケインの延長と、レアル・マドリードへの移籍が噂されるオリゼの残留交渉も急務だ。ライマーの契約延長はすでに合意と報じられている。
エベルル自身もフロイントとともに来夏契約満了となる。去就は8月の監査役会で決定する可能性もあるが、11月になる可能性もある。
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