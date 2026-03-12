FCバイエルンにとって大惨事？UEFAがジョシュア・キミッヒとマイケル・オリゼについて決定を下した模様

それによると、アタランタ・ベルガモとの決勝トーナメント1回戦（6対1）での出来事について、FCバイエルンの2人の主力選手に対するさらなる調査は行われないとのことです。これにより、現行の大会で3枚目のイエローカードを受けた場合の規定以上の出場停止処分は取り下げられました。

UEFA はこの事件を調査したが、両選手に重大な違反行為は認められなかった。したがって、キミッヒとオリゼは、来週水曜日に開催されるベルガモとの第 2 戦のみ出場停止となる。

6対0のスコアで、両選手は試合終了15分前に、時間稼ぎのために意図的に3枚目のイエローカードを受け取りました。これにより、レアル・マドリードやマンチェスター・シティとの準々決勝で出場停止処分を受けることを回避しようとしたのです。