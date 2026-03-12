ジョシュア・キミッヒとマイケル・オリゼは、UEFAから、チャンピオンズリーグの準々決勝第1戦に影響を与える可能性のある長期の出場停止処分を受けることはないと、Sport 1が報じています。
FCバイエルンにとって大惨事？UEFAがジョシュア・キミッヒとマイケル・オリゼについて決定を下した模様
それによると、アタランタ・ベルガモとの決勝トーナメント1回戦（6対1）での出来事について、FCバイエルンの2人の主力選手に対するさらなる調査は行われないとのことです。これにより、現行の大会で3枚目のイエローカードを受けた場合の規定以上の出場停止処分は取り下げられました。
UEFA はこの事件を調査したが、両選手に重大な違反行為は認められなかった。したがって、キミッヒとオリゼは、来週水曜日に開催されるベルガモとの第 2 戦のみ出場停止となる。6対0のスコアで、両選手は試合終了15分前に、時間稼ぎのために意図的に3枚目のイエローカードを受け取りました。これにより、レアル・マドリードやマンチェスター・シティとの準々決勝で出場停止処分を受けることを回避しようとしたのです。
キミッヒ、イエローカードによる出場停止に「苛立ち」－グレーフェは出場停止を予測
試合後、オリゼはいつものように口数が少なかったが、キミッヒは少なくともイエローカードについては、UEFAが納得できる説明をした。 テレビやミックスゾーンでのインタビューで、彼は、自陣でのフリーキックのプレイ中にパスを出す相手がいなかったこと、そして相手のプレッシャーにさらされるプレイをしたくなかったことを指摘した。さらに、彼は「すべての試合に出場したい」というタイプの選手であるため、この警告に実際に腹を立てているとも述べた。
この説明について、元トップ審判のマヌエル・グレーフェ氏がソーシャルメディアポータル「X」で最近疑問を呈した。キミッヒがイエローカードを受けた状況についての説明は「良い試み」ではあるものの、UEFAの審査には耐えられないだろうと述べた。 「UEFA は映像を確認し、ボールは当初、プレー可能な状態だった（ターはフリーだった）と認定するだろう」とグレーフェ氏はこの件についてさらに説明した。
キミッヒは「ロングパスも打つことができたし、バイエルンは通常、自陣のペナルティエリアで非常にタイトに、そしてよりプレッシャーをかけてビルドアップを行うため、この主張は説得力がないだろう」とグレーフェは論じた。さらに、6対0というスコアでは、時間稼ぎをする理由がないため、「調査と出場停止処分以外の結果になることは驚くべきことではない」と付け加えた。
セルヒオ・ラモスがレアル・マドリードで前例を作り、嘲笑の的となる
しかし、2019年に先例があったにもかかわらず、今回はそうはならなかったようです。当時、レアル・マドリードに所属していたセルヒオ・ラモスは、アヤックス・アムステルダムとの決勝トーナメント1回戦（2-1）で意図的にイエローカードを受け、それを公然と認めました。
「相手を過小評価しているわけではないが、時にはこうした決断を下さなければならない場合もあり、私はそうした」とラモスは試合後に語り、その結果、第2戦だけでなく、準々決勝の第1戦も出場停止処分となった。 しかし、その試合は開催されなかった。アヤックスが第2戦でレアルを4対1で打ち負かし、ラモスは自ら招いたイエローカードによる出場停止で嘲笑の的となったのだ。