FCバイエルンにとって不幸中の幸い：ヴィンセント・コンパニが明確な警告を発し、さらに大きな疑問を投げかける

FCザンクト・パウリ戦（5-0）で1ヶ月ぶり先発したムシアラは、軽快な動きでブンデスリーガ通算101ゴールを達成し、1アシストも記録した。

チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦のレアル・マドリード戦（4-3）では、ドリブルでカマヴィンガに最初のイエローカードを出させ、さらにヒールパスでディアスの同点弾をアシストした。 ―これらの活躍は、ムシアラが不在だった期間に彼の定位置である中央の攻撃的MFとして定着していたセルジュ・グナブリーの代役として出場してからのことだった。

その3日後、グナブリーは右内転筋を断裂。シーズン終盤とW杯出場も絶望的となり、ムシアラとのポジション争いはさらに拍車がかかる。

優勝決定戦のVfBシュトゥットガルト戦では、ムシアラが先発し、ドリブルで守備を崩してラファエル・ゲレイロの同点弾をアシスト。3試合で4つの得点貢献となった。 ハーフタイムにはコンパニー監督が彼を交代させ、過度な負担を回避した。「計画通りだ」とムシアラは語った。