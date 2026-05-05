Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
DECO BARCELONAIMAGO / Joan Gosa
Daniel Buse

翻訳者：

FCバイエルンと同様に、バルセロナも8500万ユーロのウイング選手に興味を示している。

ラ・リーガ
バルセロナ
バイエルン
ブンデスリーガ
アンソニー・ゴードン
ニューカッスル

FCバルセロナがニューカッスル・ユナイテッドのアンソニー・ゴードンに興味を示していると報じられた。バイエルン・ミュンヘンも同選手を夏の補強候補として有力視している。

ラジオ局RAC1によると、ゴードンは今シーズン、特にチャンピオンズリーグでの活躍でバルセロナの注目を集めている。 

スポーツディレクターのデコは、今夏ラフィーニャの負担を減らすため、代役として起用できる多用途なウイング獲得を最優先している。 ラフィーニャは現在、左サイドの主力だが、太腿の負傷で今季31試合しか出場していない。

  • バルセロナにとって、アンソニー・ゴードン獲得の最大課題は移籍金だ。報道では、ニューカッスルは25歳の彼に8500万ユーロを要求。この額は、同選手に興味を示すバイエルンにも提示された。 

    最多優勝を誇るバイエルンも、ルイス・ディアスの代役となる左サイドの強力なウイングを求めている。しかしバルサ同様、この金額を支払うつもりはないようだ。まずはゴードン本人と合意し、それを lever にして移籍金を下げようとしているという。 

    • 広告
  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-SUNDERLANDAFP

    ニューカッスルはゴードンを売却する可能性がある。

    ニューカッスルは過去数年の巨額投資により、今夏にファイナンシャル・フェアプレーをクリアするためスター選手を売却する可能性がある。ゴードン売却なら最高額の移籍金が得られる見込みだ。また、エディ・ハウ体制で出番が減ったニック・ウォルテマデの早期退団も噂されている。 

    現在13位のマグパイズはヨーロッパ大会出場を逃し、収入減が見込まれる。 

  • 2025/26シーズンのアンソニー・ゴードンの成績：

    ゲーム： 46
    出場時間： 2869
    得点: 17
    アシスト： 5