FCバイエルンと同様に、バルセロナも8500万ユーロのウイング選手に興味を示している。

ラジオ局RAC1によると、ゴードンは今シーズン、特にチャンピオンズリーグでの活躍でバルセロナの注目を集めている。
スポーツディレクターのデコは、今夏ラフィーニャの負担を減らすため、代役として起用できる多用途なウイング獲得を最優先している。 ラフィーニャは現在、左サイドの主力だが、太腿の負傷で今季31試合しか出場していない。
ラジオ局RAC1によると、ゴードンは今シーズン、特にチャンピオンズリーグでの活躍でバルセロナの注目を集めている。
スポーツディレクターのデコは、今夏ラフィーニャの負担を減らすため、代役として起用できる多用途なウイング獲得を最優先している。 ラフィーニャは現在、左サイドの主力だが、太腿の負傷で今季31試合しか出場していない。
バルセロナにとって、アンソニー・ゴードン獲得の最大課題は移籍金だ。報道では、ニューカッスルは25歳の彼に8500万ユーロを要求。この額は、同選手に興味を示すバイエルンにも提示された。
最多優勝を誇るバイエルンも、ルイス・ディアスの代役となる左サイドの強力なウイングを求めている。しかしバルサ同様、この金額を支払うつもりはないようだ。まずはゴードン本人と合意し、それを lever にして移籍金を下げようとしているという。
ニューカッスルは過去数年の巨額投資により、今夏にファイナンシャル・フェアプレーをクリアするためスター選手を売却する可能性がある。ゴードン売却なら最高額の移籍金が得られる見込みだ。また、エディ・ハウ体制で出番が減ったニック・ウォルテマデの早期退団も噂されている。
現在13位のマグパイズはヨーロッパ大会出場を逃し、収入減が見込まれる。
|ゲーム：
|46
|出場時間：
|2869
|得点:
|17
|アシスト：
|5