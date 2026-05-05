FCバイエルンと同様に、バルセロナも8500万ユーロのウイング選手に興味を示している。

ラジオ局RAC1によると、ゴードンは今シーズン、特にチャンピオンズリーグでの活躍でバルセロナの注目を集めている。

スポーツディレクターのデコは、今夏ラフィーニャの負担を減らすため、代役として起用できる多用途なウイング獲得を最優先している。 ラフィーニャは現在、左サイドの主力だが、太腿の負傷で今季31試合しか出場していない。