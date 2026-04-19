0－2とリードされた39分、ポルトガル人選手はルイス・エンリケ監督によって交代し、ウォーレン・ザイール＝エメリが投入された。直前、ヴィティーニャは空中戦後に右足を痛め、続行不能を示していた。
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FCバイエルンとのチャンピオンズリーグ準決勝に出場できるかは不透明。PSGはスター選手の途中交代で懸念。
26歳の選手は通路へ姿を消し、すぐに靴を履かずに足を引きずりながらベンチへ移動した。負傷の程度はすぐには判断できなかった。
そのため、ヴィティーニャがチャンピオンズリーグ準決勝のバイエルン戦に出場できるかは不明だ。第1戦は4月28日にパリで行われ、第2戦は5月4日にアリアンツ・アレーナで行われる。
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バイエルンはPSG戦でニャブリが欠場
バイエルンはセルジュ・ニャブリが欠場する。彼はシュトゥットガルト戦（4-2）前の練習で内転筋を断裂し、今季残り試合とW杯出場も危ぶまれる。
ヴィティーニャの負傷に加え、日曜の夜、PSGにはもう一つの悪い知らせが。90分の試合の末、リヨンに1-2で敗れ、首位のパリはRCランスとの勝ち点差を1に縮めた。