26歳の選手は通路へ姿を消し、すぐに靴を履かずに足を引きずりながらベンチへ移動した。負傷の程度はすぐには判断できなかった。

そのため、ヴィティーニャがチャンピオンズリーグ準決勝のバイエルン戦に出場できるかは不明だ。第1戦は4月28日にパリで行われ、第2戦は5月4日にアリアンツ・アレーナで行われる。